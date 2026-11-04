Siguen los trabajos de estabilización en el cerro La Cruz en la via hacia el Valle de Antón

Los conductores y turistas se enfrentan a retrasos de más de 45 minutos tras el cierre de esta importante ruta turística en la provincia de Coclé.

Coclé/Los trabajos de estabilización en el cerro La Cruz, ubicado en la provincia de Coclé, continúan este miércoles tras el movimiento sísmico que provocó un deslave en sus faldas.

Por motivos de seguridad, la ruta que conduce hacia el Valle de Antón permanece bloqueada con maquinaria pesada trabajando en el retiro de escombros.

El corte en la circulación vial afecta de forma directa a los residentes de Antón y Penonomé, así como a los turistas que eligen este camino por ser una de las vías de acceso más rápidas hacia la zona turística.

Muchos visitantes que viajaban en familia expresaron su frustración al encontrarse el camino cerrado a pocos minutos de su destino, viéndose obligados a retornar hacia la Carretera Panamericana y sumar cerca de 45 minutos adicionales en su tiempo de trayecto.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó que las labores se mantendrán hasta completar la estabilización total del terreno.

Debido a esta situación, aún no existe una fecha definida para la culminación de las obras ni para la reapertura de la vía, la cual estará sujeta a la evolución de las condiciones climáticas y a las garantías de seguridad para los operarios.

Con información de Nathali Reyes.