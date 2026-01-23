Sinaproc advierte sobre riesgos en ríos tras muerte de hombre en Veraguas

El país atraviesa la transición de la estación lluviosa a la seca, aunque todavía se registran lluvias en varias provincias.

Atalaya, Veraguas/Un hombre de 48 años perdió la vida en el río Sábalo, en el distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, luego de lanzarse al agua y golpearse la cabeza contra unas rocas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población verificar la profundidad de los ríos, cuyos niveles han aumentado, arrastrando árboles, piedras y otros materiales.

“Ya en la provincia se dio la situación de un hombre que realizó un clavado y perdió la vida”, señaló un funcionario.

En lo que va del año, en la provincia de Veraguas, dos personas han fallecido por ahogamiento en ríos, mientras que esta tercera víctima murió a causa de golpes en la cabeza.

Con información de Ney Castillo.