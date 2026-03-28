Sinaproc llama a protegerse ante radiación solar que podría causar quemaduras

La entidad advirtió que “ante los elevados índices de radiación UV-B, la población debe seguir recomendaciones para el cuidado y prevención de quemaduras o cáncer de piel”.

Panamá/Ante el incremento de los índices de radiación solar en el país, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, especialmente quemaduras y enfermedades como el cáncer de piel.

La entidad advirtió que “ante los elevados índices de radiación UV-B, la población debe seguir recomendaciones para el cuidado y prevención de quemaduras o cáncer de piel”.

Entre las principales recomendaciones, el Sinaproc pidió “evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.”, así como “utilizar protector solar con alto factor de protección”. También instó a “vestir ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV”.

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De igual forma, recomendó a la ciudadanía “mantenerse hidratado, consumiendo suficiente agua durante el día” y “permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra”. A esto se suma la importancia de “prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud”.

El aviso se mantiene vigente desde las 9:00 a.m. de este sábado 28 de marzo hasta las 5:00 p.m. del lunes 30 de marzo, periodo en el que se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, condiciones que incrementan significativamente la incidencia de radiación solar.

Las regiones bajo aviso incluyen las zonas Occidental, Central, Metropolitana y Oriental, donde se estiman niveles de riesgo entre muy alto (8-10) y extremo (+11).

El Sinaproc recordó que la exposición prolongada a estos niveles de radiación puede provocar efectos negativos como enrojecimiento, irritación y quemaduras en la piel, por lo que insistió en adoptar medidas preventivas y seguir las recomendaciones oficiales.