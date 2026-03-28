Representantes y alcaldes que no rindan cuentas podrán ser denunciados por 'delitos contra la administración'

El proyecto de ley 11 establece que, en este proceso de cambio de mando, las autoridades que finalicen su gestión deberán presentar, dentro de los 30 días calendario siguientes al cierre del periodo que concluye, un informe de gestión.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la reforma a la Ley 105 de 1973, que reorganiza las juntas comunales y municipios del país, dirigida a la transición de los gobiernos locales.

La aprobación, con 50 votos a favor, se da luego de que los diputados acogieran el veto parcial presidencial. Ahora, las autoridades salientes en los gobiernos locales deben entregar las oficinas en orden, con todos los documentos actualizados.

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De acuerdo con el proponente, Neftalí Zamora, se instituye un proceso de transición entre autoridades salientes y entrantes de gobiernos locales, cuyo proceso permitirá la rendición de cuentas y la transparencia frente a la ciudadanía.

Recordó que esta iniciativa surgió por el escándalo de la descentralización paralela, donde los alcaldes y representantes, tras perder las elecciones, no rindieron cuentas por la danza de millones de dólares. Hoy, varios de ellos enfrentan procesos ante la administración de justicia.

Por ello, con esta nueva normativa, que aún debe ser avalada por el presidente de la República, se establece que el exrepresentante o exalcalde que no cumpla con lo establecido será denunciado bajo la comisión de delitos contra la administración pública.

El proyecto de ley 11 establece que, en este proceso de cambio de mando, las autoridades que finalicen su gestión deberán presentar, dentro de los 30 días calendario siguientes al cierre del periodo que concluye, un informe de gestión.

En la transición se deberá presentar un historial con el presupuesto vigente, cuentas bancarias, estado de cuenta, ingresos y egresos, bienes, listado de funcionarios y paz y salvo de la Caja de Seguro Social.