Solicitan colaboración ciudadana para ubicar a dos sospechosos de homicidio de comerciante indio en Chitré

Los hechos que motivan esta búsqueda ocurrieron el 11 de marzo de 2026 en el distrito de Chitré, donde fue asesinado Amitkumar Vasantbhai Ahir.

Herrera/El Ministerio Público de Panamá, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Herrera, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a dos hombres presuntamente vinculados con el homicidio de un comerciante de origen indio en Chitré, provincia de Herrera.

Las autoridades buscan a Eric Stanley Ortiz Palma y a José Gabriel Tenorio Gómez; ambos son requeridos por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir.

Los hechos que motivan esta búsqueda ocurrieron el 11 de marzo de 2026 en el distrito de Chitré, donde fue asesinado Amitkumar Vasantbhai Ahir, comerciante cuyo caso es investigado por la Fiscalía Regional de Herrera. El Ministerio Público mantiene activa la indagatoria para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Las personas que posean datos sobre el paradero de Eric Stanley Ortiz Palma o José Gabriel Tenorio Gómez pueden comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 913-0176 o 913-0127, correspondientes a la Fiscalía Regional de Herrera. La institución garantiza que toda información suministrada será manejada bajo estricta reserva.

Este caso forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio Público para combatir la violencia y fortalecer la seguridad en la provincia de Herrera. La colaboración ciudadana se considera un elemento clave para el avance de las investigaciones penales en curso.