La solidaridad vuelve a las calles: XXVII Caminata Familiar Susie Thayer será este domingo

En esta edición, los fondos recaudados serán destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional (ION) para la adquisición de equipos de ventilación mecánica de alta tecnología.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay personas que caminan para recordar a alguien que ya no está. Otras lo hacen para acompañar a un familiar que continúa luchando contra el cáncer. También están quienes caminan para celebrar una segunda oportunidad. El próximo domingo 30 de agosto, todas esas historias volverán a encontrarse en las calles del país durante la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer, organizada por Fundacáncer.

La jornada comenzará a las 7:00 a.m. en la Cinta Costera y se desarrollará simultáneamente en La Chorrera, Colón, Penonomé, David, Tolé, Chitré y Santiago, permitiendo que personas de distintas provincias se sumen a una misma causa.

Una caminata que se convierte en apoyo para los pacientes

En esta edición, los fondos recaudados serán destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional (ION) para la adquisición de equipos de ventilación mecánica de alta tecnología.

Estos equipos permitirán fortalecer la atención de los pacientes que requieren soporte ventilatorio, con el objetivo de brindar una atención más segura y eficiente, reducir complicaciones y favorecer su recuperación.

Ocho puntos, una misma causa

La realización simultánea de la caminata en ocho puntos del país busca acercar esta iniciativa a más familias y comunidades. Desde el interior hasta la capital, cada sede será parte de una misma jornada de solidaridad y esperanza.

Los puntos del interior del país son los siguientes: En La Chorrera, el punto de partida es desde Plaza Italia con destino al Parque Libertador. En Colón, el recorrido comenzará en Atlantic Plaza y culminará en el Centro de Arte y Cultura de Colón. Mientras que, en Penonomé, la jornada tendrá como punto de encuentro el Parque 8 de Diciembre. En Chitré, la caminata iniciará en Playa El Agallito y avanzará hasta el Parque Unión. Por su parte, en Santiago, los participantes saldrán desde el Cuartel de Bomberos hasta llegar al edificio de ANCEC. En Chiriquí, el recorrido tendrá como punto de partida y llegada el Parque de Las Madres, y en Tolé, la caminata comenzará en el Parque de Las Madres para finalizar en la Cancha Municipal.

Así, cada región se une a una misma jornada nacional, con un mismo propósito: caminar juntos por quienes enfrentan el cáncer.

En nuestro punto de la Cinta Costera, la caminata estará acompañada de música, alegría y mucha energía. Durante el recorrido contaremos con la participación de bandas escolares, murgas y voluntarios que se sumarán para animar a las familias y hacer de esta jornada una experiencia especial para todos.

¿Cómo participar?

Para sumarse a la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer, los participantes pueden adquirir la camiseta oficial en las oficinas de Fundacáncer en Costa del Este, edificio Financial Park, piso 15, y en las oficinas de la fundación dentro del Instituto Oncológico Nacional.

Para el sábado 29 de agosto se realizará una jornada especial de venta de camisetas en los estacionamientos antes del Hotel Miramar, que será desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Las camisetas también pueden adquirirse en línea a través de www.fundacancerpanama.org.

Este 30 de agosto, miles de pasos volverán a convertirse en un mensaje colectivo. Un mensaje para quienes están luchando, para quienes sobrevivieron y para quienes ya no están.

Y tú, ¿por quién caminas?