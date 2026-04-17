SPI activa operativo Escudo Negro con 350 agentes para reforzar seguridad

La estrategia contempla el despliegue de al menos 350 agentes con el objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la vigilancia en espacios frecuentados principalmente por familias.

Panamá/El Servicio de Protección Institucional (SPI) puso en marcha el operativo Escudo Negro en el Casco Antiguo y la Cinta Costera, incluyendo sus fases 1, 2 y 3, como parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad en estas zonas de alta concurrencia.

La estrategia contempla el despliegue de al menos 350 agentes con el objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la vigilancia en espacios frecuentados principalmente por familias. El plan también busca aumentar la capacidad de respuesta en el terreno para atender de forma más rápida cualquier situación que altere el orden público.

De acuerdo con la entidad, el operativo apunta a detectar, controlar y sacar de circulación a personas vinculadas a actividades delictivas, al tiempo que se incrementan las labores de prevención en áreas públicas.

El director del SPI, Armando King, explicó que el operativo se mantendrá durante aproximadamente 60 días, con evaluaciones constantes para medir su efectividad. “Nosotros vamos a mantener una operación con un aproximado de 60 días sostenible para poder mantener esa presencia constante dentro de nuestra área de responsabilidad”, indicó.

En cuanto a la seguridad en el Casco Antiguo, King señaló que no se han registrado incidentes dentro de esta zona bajo su jurisdicción, aunque sí se han reportado situaciones en el sector de Santa Ana. Según explicó, algunos de estos casos ocurren en áreas cercanas y luego son asociados por los afectados al Casco Antiguo.

El operativo incluye la aplicación de nuevas estrategias de seguridad, como perfilamientos y la activación de herramientas dentro del área de responsabilidad del SPI, con el fin de mantener el control y la prevención en estos espacios.

Con información de Kayra Saldaña.