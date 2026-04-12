Subsidio de combustible para transportistas arrancará este 15 de abril

⁣Las autoridades indicaron que otros sectores, como el transporte de carga, turismo y embarcaciones artesanales, serán incorporados progresivamente en las próximas etapas.

Ciudad de Panamá/A partir del miércoles 15 de abril, desde las 6:00 a.m., iniciará a nivel nacional el despacho de combustible subsidiado para transportistas, luego de la habilitación del programa acordado entre el Gobierno y el sector transporte.

⁣El subsidio estará dirigido, en esta primera fase, a taxis, buses y transporte colegial, con precios establecidos de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos.⁣

Nota relacionada: Habilitan registro para subsidio al combustible dirigido a transportistas

⁣Las autoridades indicaron que otros sectores, como el transporte de carga, turismo y embarcaciones artesanales, serán incorporados progresivamente en las próximas etapas.

Para acceder al subsidio, los transportistas deben registrarse en la plataforma digital Panamá Conecta, donde se validará la información del vehículo. ⁣

⁣Una vez aprobado el proceso, podrán abastecerse en estaciones de combustible a nivel nacional presentando su cédula y placa. ⁣

Las autoridades indicaron que, con el fin de facilitar el trámite, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en el sitio web de la ATTT, el cual detalla cómo realizar el registro correctamente. Además, reiteraron la importancia de seguir las indicaciones para evitar inconvenientes durante la validación de las solicitudes.

El acceso al registro está disponible en el enlace: https://panamaconecta.gob.pa/attt/subsidio-combustible

Según el Gobierno Nacional, esta iniciativa busca garantizar que el apoyo económico llegue de manera eficiente a quienes movilizan al país diariamente. Asimismo, pretende contribuir a la estabilidad de las tarifas del servicio de transporte, evitando impactos en el presupuesto de los usuarios y asegurando la continuidad de las operaciones a nivel nacional.