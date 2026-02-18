Suministro irregular de agua en sectores de Tocumen por incidencia en estación de bombeo

El equipo afectado será reemplazado este jueves 19 de febrero a partir de las 8:00 a. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una incidencia técnica en la estación de bombeo de agua potable de Altos de Tocumen obligó a detener sus operaciones, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la entidad, el equipo afectado será reemplazado este jueves 19 de febrero a partir de las 8:00 a. m., por lo que se prevé suministro irregular de agua potable en varios sectores mientras se desarrollan los trabajos.

Las áreas que podrían verse afectadas son Altos de Tocumen, Altos del Este, Altos del Lago, Brisas del Lago y sitios aledaños.

El Idaan agradeció la comprensión de los residentes y recomendó tomar las previsiones necesarias mientras culminan las labores técnicas para restablecer el servicio con normalidad.

La institución reiteró que su personal se mantendrá trabajando para minimizar el tiempo de afectación y garantizar la continuidad del suministro una vez finalice el reemplazo del equipo en la estación de bombeo.