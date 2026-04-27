Suspenden clases en escuela de Pesé por infestación de pulgas

Especialistas en control de plagas señalaron que una de las prioridades es identificar el origen de la infestación.

Pesé, Herrera/La presencia de pulgas en uno de los pabellones de la Escuela Bilingüe Ildaura Vieto ha generado preocupación entre docentes y padres de familia, obligando a la suspensión temporal de clases como medida preventiva.

De acuerdo con la dirección del plantel, el problema se detectó desde la semana pasada, cuando se solicitó la intervención de una empresa de control de plagas que realizó una primera fumigación. Sin embargo, al retomar actividades este lunes, se evidenció un incremento en la presencia de insectos, situación que, según autoridades escolares, pudo agravarse tras las lluvias del fin de semana.

El director del centro educativo, Abidel Moreno, explicó que, ante el riesgo para la salud de los estudiantes, se decidió suspender las clases a partir del martes 28 de abril, con la posibilidad de reanudarlas el lunes 4 de mayo, dependiendo de la evolución del control sanitario.

“Es la primera vez que enfrentamos una situación como esta. Hemos estado atendiendo el problema desde la semana pasada, pero tras el fuerte aguacero, la presencia de pulgas se multiplicó”, indicó.

Por su parte, el Ministerio de Educación, en coordinación con la dirección del plantel, ha gestionado nuevas acciones para erradicar la plaga, incluyendo fumigaciones adicionales desde este mismo lunes.

Especialistas en control de plagas señalaron que una de las prioridades es identificar el origen de la infestación. Juan Miguel Pinilla explicó que “lo primero es determinar de dónde provienen las pulgas para luego aplicar el tratamiento adecuado”.

Mientras se desarrollan estos trabajos, padres de familia han manifestado que no enviarán a sus hijos al centro educativo hasta que se garantice la eliminación total del problema y condiciones seguras para el retorno a clases.

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Con información de Eduardo Javier Vega