Condenan a 30 años de prisión a hombre por homicidio de adulta mayor en La Chorrera

Hombre de 65 años es hallado culpable del delito de homicidio en perjuicio de una mujer de 89 años.

Panamá Oeste/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, logró la condena de 30 años de prisión para un hombre de 65 años, hallado culpable del delito de homicidio en perjuicio de una mujer de 89 años. El hecho ocurrió en el distrito de La Chorrera.

Durante la lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio emitió la resolución condenatoria N.° 49-2026. Además de la pena principal, se impuso como sanción accesoria la inhabilitación para portar armas de fuego por un periodo de 30 años, una vez cumplida la condena.

El juicio oral se desarrolló del 6 al 10 de abril de 2026. En este proceso, la Sección de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales que permitieron sustentar la responsabilidad penal del acusado.

🔗Puedes leer: Ordenan reporte periódico a Tomás Velázquez, exalcalde de La Chorrera, por caso de peculado

El caso se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando dos hombres ingresaron en horas de la tarde a la residencia de la víctima, ubicada en el sector de Las Lajas, corregimiento de Obaldía. De acuerdo con las investigaciones, la mujer fue golpeada y posteriormente herida en el cuello con un arma blanca, lo que le causó la muerte.

Por este mismo hecho, otro implicado fue condenado a 20 años de prisión por homicidio doloso agravado, mientras que un tercer ciudadano recibió una pena de 12 años mediante acuerdo de pena.