Temblor en Panamá: ¿Cuándo podrán regresar las personas a sus hogares? Bomberos inspeccionan edificios

Personal del Cuerpo de Bomberos, incluidos voluntarios, fue desplegado para apoyar las inspecciones en edificaciones de San Miguelito, Tumba Muerto y otros puntos de la capital. Los residentes esperan los resultados de las evaluaciones para saber si pueden regresar a sus viviendas con mayor seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá desplegó personal para inspeccionar edificaciones en distintos puntos de la capital, entre ellos San Miguelito y Tumba Muerto, tras el terremoto y las réplicas registradas en el país.

Las evaluaciones buscan identificar posibles riesgos y verificar las condiciones de seguridad de los inmuebles antes de que sus residentes puedan regresar a sus hogares.

Parte del personal salió a realizar las inspecciones durante la mañana, mientras algunas personas continuaban fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas. Varios residentes habían pasado la noche en parques y áreas cercanas a sus edificios. Autoridades del Cuerpo de Bomberos explicaron que la institución no tiene competencia directa sobre la evaluación de la infraestructura, sino que su función se centra en la seguridad humana.

No obstante, indicaron que, si durante las inspecciones identifican rajaduras u otras señales visibles de peligro, estas serán reportadas a las entidades responsables de evaluar las condiciones estructurales de los inmuebles. Las autoridades también señalaron que los administradores de centros comerciales y edificios deben contar con ingenieros y arquitectos que realicen las inspecciones correspondientes y comuniquen los resultados a las autoridades.

En el caso de las viviendas unifamiliares, los bomberos mantienen labores de orientación para que la población conozca las medidas que debe adoptar ante posibles daños. La institución también prioriza la atención de edificios altos, hospitales y otros lugares con alta concentración de personas.

El despliegue incluye voluntarios que colaboran en las verificaciones de edificios en la ciudad capital. Otros equipos han sido asignados a las labores de ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto.

Con información de Jocelyn Mosquera