Temblor en Panamá: Chitré se convierte en centro de distribución de ayuda para familias afectadas

Desde este punto se reciben numerosos artículos procedentes de la ciudad de Panamá, que posteriormente son organizados y trasladados en vehículos hacia los sectores que requieren asistencia.

El gimnasio del Colegio Papa Francisco, en la ciudad de Chitré, se ha convertido en un centro de acopio y distribución de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el sismo en la provincia de Herrera, especialmente en las comunidades de difícil acceso.

Desde este punto se reciben numerosos artículos procedentes de la ciudad de Panamá, que posteriormente son organizados y trasladados en vehículos hacia los sectores que requieren asistencia, en una jornada que demanda el esfuerzo de decenas de voluntarios.

Este martes, el gobernador de Herrera también se trasladó a comunidades de difícil acceso para entregar alimentos y otros artículos de primera necesidad a las personas afectadas por la emergencia.

La jornada ha reunido a jóvenes, profesionales, funcionarios y residentes que se han sumado a las labores de clasificación, carga y distribución de las donaciones.

“Muchas personas necesitan nuestro apoyo. Vemos a la juventud, los profesionales, vemos funcionarios y personas de la comunidad, porque tanto el pueblo, la empresa privada como el Gobierno nos hemos unido en beneficio de todos aquellos que nos necesitan”, expresó Rosa Bellido, voluntaria.

Durante el día, el movimiento de personas y vehículos se ha mantenido constante en el gimnasio, donde se concentran los esfuerzos para hacer llegar la ayuda a quienes más lo necesitan.

La iniciativa busca brindar respaldo a las familias que han perdido sus pertenencias o que enfrentan dificultades para acceder a alimentos y otros insumos esenciales tras el sismo, mediante el trabajo conjunto de la comunidad, la empresa privada y las autoridades.

Con información de Eduardo Vega