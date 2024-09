Habrá toque de queda en Bocas del Toro a partir de la próxima semana, anuncia Mulino

Ciudad de Panamá, Panamá/La provincia de Bocas del Toro será incorporada a la medida de toque de queda que se está implementando en la provincia de Colón y el distrito de San Miguelito.

Así lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, al tiempo que dijo que se pondrá en contacto con el gobernador bocatoreño, Eddy Ibarra, para notificarle la medida, que se toma porque el índice de delincuencia en esa región es altísimo, además de ser una de las provincias que marca de primera en materia delincuencial, asesinatos, tráfico de droga, entre otros.

El mandatario no descarta que el flagelo pueda estar en aumento en Bocas del Toro por incidencia de la frontera que comunica con Costa Rica.

Además, anunció que solicitó al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, le rinda un informe el próximo lunes 9 de septiembre, de lo que ha sucedido durante esta primera semana de implementación y si conoce que la situación está peor, no se limitará a dejar la medida de seguridad únicamente en toque de queda.

Estoy dando la primera oportunidad a la medida, si veo que no hay colaboración o no está funcionando como debe, subiré el volumen y vendrán acciones más fuertes. Ojalá comprendan que lo que se quiere es limpiar todas esas ciudades que no permiten vivir

— José Raúl Mulino - ´Presidente de la República