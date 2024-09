Toque de queda en San Miguelito tendrá diferentes horarios y estará sectorizado

El distrito de San Miguelito ha registrado 52 homicidios hasta el 31 de julio pasado, y es la tercera región con más casos a nivel nacional, por lo que se convirtió en candidato para el establecimiento del toque de queda como la provincia de Colón, donde la medida ya entró a regir la noche de este lunes.

La alcaldesa Irma Hernández, dijo que con esto se trata de mantener el orden dentro de la comunidad, y se está levantando el decreto alcaldicio, sin embargo, la norma indica que debe ser la Gobernación quien solicite el toque de queda a la Policía Nacional, y está a la espera de que esto se dé.

No obstante, adelantó que el decreto establece que la medida es aplicable a menores de edad, con horarios distintos los días de semana y fin de semana; así como donde se da mayor actividad comercial para no afectarlos.

Recalcó que, pese a que no es una medida preventiva como opciones de trabajo y educación a los jóvenes, es algo que se debe hacer de forma temporal.

Eso no resuelve la inseguridad”, expresó.

Destacó que el distrito presenta altos índices de homicidio y violencia intrafamiliar, por lo que si se quieren reducir los niveles de violencia hay que estar en este distrito. Hernández destacó que la medida que es temporal se aplicará bajo el marco de la ley y ayudará a controlar momentáneamente la situación.

Los residentes en San Miguelito manifestaron que están de acuerdo con la medida, ya que, hay muchos padres que no se hacen responsable de lo que están haciendo sus hijos. Ellos esperan que la medida rinda frutos.

Operativos alcaldicios

La Alcaldía de San Miguelito inició operativos para poner orden en cuanto a la proliferación de puestos de ventas en el parque de Brisas del Golf, esto luego de que residentes denunciaran la situación.

Hernández señaló que, pese a que el terreno es de uso público, es un espacio privado, por lo que se requiere el permiso de propietarios para hacer cualquier actividad comercial. Al ver lo que estaba sucediendo, el equipo de la Alcaldía se acercó al lugar y determinaron que 11 de los puestos no cuentan con los permisos, no pagan impuestos, no tienen permiso de construcción ni de operación.

Además, existe un gran problema de insalubridad porque hay derrame de aguas servidas, no hay trampa de retención de grasas en el alcantarillado, y además hay posible venta de licor en un espacio donde acuden infantes.

Señaló que este martes firmarán un convenio con la inmobiliaria a cargo del parque para poder disponer de trámites legales y judiciales para responder a las necesidades de la población. Del mismo modo lo harán con los representantes de los foodtrucks.

Finanzas

Frente a la situación financiera con que recibió el Municipio, Hernández estableció medidas para mejorar la recaudación, lo que ha dado resultados positivos, pues, según lo que ha dicho, ha sido el mes en que más se ha recaudado en toda la historia del Municipio, lo que quiere decir que los contribuyentes confían en que el dinero se usará como debe ser.

Recordó que la moratoria es hasta el próximo mes de noviembre.