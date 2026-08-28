Toque de queda en San Miguelito: Autoridades evaluarán resultados para definir la posible extensión de la medida

Irma Hernández mantendrá reuniones estratégicas para coordinar operativos de prevención, medir el impacto de las restricciones y reforzar la tranquilidad comunitaria.

San Miguelito/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que entablará reuniones de trabajo con las principales autoridades de seguridad y los estamentos del orden público para analizar de forma exhaustiva los resultados del toque de queda implementado en el distrito.

De acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa de San Miguelito, la seguridad comunitaria requiere una respuesta articulada y sostenida.

En ese sentido, el encuentro con la Policía Nacional y los estamentos de seguridad pública busca balancear el impacto de la restricción de movilidad con el desarrollo de planes preventivos de mayor alcance.

Nota relacionada: Alcaldesa de San Miguelito pide un plan integral de seguridad ante nuevos homicidios

Para la alcaldesa Irma Hernández, el abordaje de la tranquilidad ciudadana no depende únicamente de la presencia de uniformados en las calles, sino de una estrategia integral.

Por ello, la administración municipal continuará promoviendo programas de prevención, actividades deportivas y espacios culturales dirigidos a los jóvenes.

Con estas reuniones de coordinación y la evaluación del toque de queda, la Alcaldía de San Miguelito reafirma su compromiso de rescatar los espacios públicos, mejorar el alumbrado de las calles y ofrecer alternativas concretas para mantener a la juventud alejada de la delincuencia.

Con información de María De Gracia.