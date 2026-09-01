Trabajadores panameños podrán acceder a nuevas becas mediante convenios del IPEL con tres universidades

Los programas estarán dirigidos inicialmente a áreas como agroindustria, periodismo, telecomunicaciones, servicio al cliente y logística. El 50% de los cupos será para trabajadores sindicalizados y el otro 50% para no sindicalizados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), firmó convenios con la Universidad Latina, la Universidad Interamericana de Panamá y la Universidad del Istmo para ampliar el acceso de trabajadores panameños a programas de formación y fortalecimiento de competencias.

La iniciativa busca que los recursos provenientes del 5% del Fondo de Seguro Educativo destinado a este propósito lleguen a un mayor número de trabajadores del país, explicó Charline Herrera, directora del IPEL.

“Es muy importante el lanzamiento de esta firma de convenio de programa para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias del trabajador panameño”, señaló Herrera.

Según explicó, en esta primera fase se ofrecerán programas académicos relacionados con agroindustria, periodismo, telecomunicaciones, servicio al cliente y logística.

Puedes leer: Minsa intensifica campaña contra medicamentos falsificados y productos para adelgazar

¿Quiénes podrán aplicar?

Herrera aclaró que las oportunidades estarán disponibles tanto para trabajadores sindicalizados como no sindicalizados.

Del total de cupos disponibles, el IPEL destinará un 50% a trabajadores sindicalizados y otro 50% a trabajadores no sindicalizados.

Además, las personas que actualmente se encuentren desempleadas también podrán participar, siempre que sean trabajadores panameños y hayan aportado en algún momento al Seguro Educativo.

“Son trabajadores desempleados, lastimosamente, pero son trabajadores y que en algún punto han pagado el Seguro Educativo”, explicó Herrera.

¿Cómo se podrá aplicar?

El IPEL informó que las convocatorias serán anunciadas progresivamente, de acuerdo con cada programa académico.

Una vez abierta una convocatoria, los interesados deberán contactar al IPEL para recibir el formulario correspondiente. Cada programa contará con un perfil de participante, a partir del cual se realizará el proceso de selección y filtro.

La institución será la encargada de administrar los cupos disponibles.

Herrera recomendó a los interesados mantenerse atentos a las redes sociales del Mitradel y del IPEL, donde se anunciarán las convocatorias, programas disponibles y requisitos para participar.

Con estos convenios, el IPEL busca ampliar el acceso a la capacitación y evitar que las oportunidades de formación financiadas con recursos del Seguro Educativo se concentren únicamente en determinados sectores, promoviendo una mayor participación de trabajadores panameños.

Con información de Jorge Quirós