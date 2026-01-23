Tráfico persistente en la vía Boyd-Roosevelt sigue afectando a miles de usuarios del transporte público

Usuarios del transporte público que transitan por esta importante arteria coincidieron en que, a partir de las cinco o seis de la tarde, el tráfico se intensifica considerablemente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los tranques en la vía Boyd-Roosevelt continúan siendo una constante para quienes se movilizan a diario hacia y desde Panamá Norte, pese a que durante la temporada sin clases la congestión vehicular disminuye ligeramente debido a la reducción del flujo de automóviles.

Usuarios del transporte público que transitan por esta importante arteria coincidieron en que, a partir de las cinco o seis de la tarde, el tráfico se intensifica considerablemente. Un recorrido que sin congestión puede tomar unos 25 minutos, llega a extenderse hasta una hora y media cuando el tranque se agudiza, especialmente en dirección a Las Cumbres, Alcalde Díaz y Gonzalillo.

Algunos pasajeros relataron que, para poder llegar a sus residencias tras la jornada laboral, deben realizar entre tres y cuatro transbordos, incluyendo el uso del Metro de Panamá, lo que incrementa aún más el tiempo de traslado diario.

Aunque reconocen que la ampliación de varios tramos de la Boyd-Roosevelt ha contribuido a mejorar parcialmente la circulación, admiten que persisten los puntos críticos, sobre todo en horas pico.

A esta situación se suma la prolongada espera por los autobuses, que para muchos representa otra dificultad adicional. En sectores cercanos a la estación del Metro de Villa Zaita, los pasajeros deben descender para continuar su trayecto y esperar varios minutos más para abordar un bus que, en teoría, corresponde al último transbordo antes de llegar a sus hogares.

Conductores y usuarios coinciden en que el tráfico y las deficiencias en el transporte público siguen siendo una odisea diaria, particularmente para las comunidades ubicadas en Panamá Norte, donde los tiempos de desplazamiento continúan siendo impredecibles.

Con información de Meredith Serracín