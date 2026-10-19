Tribunal Electoral cambia dirección web de Tribunal Contigo para trámites virtuales

De acuerdo con el TE, el cambio busca agilizar la atención digital y facilitar el acceso a estos servicios sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) actualizó la dirección de acceso a Tribunal Contigo, su plataforma de atención virtual, desde la cual los ciudadanos pueden realizar trámites e interactuar con funcionarios mediante videollamadas.

Los usuarios deberán ingresar a https://tribunalcontigo.te.gob.pa/ para acceder a los servicios, según el comunicado de la institución.

Entre las gestiones disponibles se encuentran:

Atención personalizada por videollamada a través del Centro de Atención al Usuario (CAU).

Solicitud de certificaciones y consultas del Registro Civil, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Actualización de la residencia electoral.

Inscripción o renuncia a partidos políticos.

De acuerdo con el TE, el cambio busca agilizar la atención digital y facilitar el acceso a estos servicios sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.