Tribunal Electoral cambia dirección web de Tribunal Contigo para trámites virtuales
De acuerdo con el TE, el cambio busca agilizar la atención digital y facilitar el acceso a estos servicios sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) actualizó la dirección de acceso a Tribunal Contigo, su plataforma de atención virtual, desde la cual los ciudadanos pueden realizar trámites e interactuar con funcionarios mediante videollamadas.
Los usuarios deberán ingresar a https://tribunalcontigo.te.gob.pa/ para acceder a los servicios, según el comunicado de la institución.
Entre las gestiones disponibles se encuentran:
- Atención personalizada por videollamada a través del Centro de Atención al Usuario (CAU).
- Solicitud de certificaciones y consultas del Registro Civil, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
- Actualización de la residencia electoral.
- Inscripción o renuncia a partidos políticos.
De acuerdo con el TE, el cambio busca agilizar la atención digital y facilitar el acceso a estos servicios sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.