Dos turistas panameños mueren tras naufragio en el lago Atitlán, en Guatemala

Dos turistas panameños murieron y otras personas resultaron heridas tras el naufragio de una lancha en el lago Atitlán, en Guatemala, cuando se desplazaban entre los municipios de Panajachel y San Juan la Laguna, informaron autoridades locales.

La embarcación, con matrícula CSP-7956-2021, transportaba a siete personas, entre ellas menores de edad, cuando se volcó en el sector de Aguatitlán, en jurisdicción de Santa Cruz la Laguna. Según versiones preliminares del piloto, los fuertes vientos provocaron que perdiera el control de la lancha, lo que derivó en el accidente.

Tras el naufragio, lancheros que se encontraban en el área acudieron al rescate de los tripulantes, quienes fueron trasladados a la orilla de Panajachel, donde recibieron atención prehospitalaria por parte de los Bomberos Voluntarios y posteriormente fueron llevados al Hospital Departamental de Zorolá. Un menor fue reportado en estado inconsciente.

Las autoridades confirmaron que dos personas fallecieron a consecuencia del incidente: una murió tras ser rescatada debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el cuerpo de una mujer fue localizado posteriormente por buzos de rescate, quienes realizaban labores de búsqueda en coordinación con la Capitanía Lacustre de Atitlán.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas formaban parte de una familia originaria de Panamá que se encontraba de visita en la zona turística del lago Atitlán.

El piloto de la embarcación fue detenido por las autoridades guatemaltecas y trasladado a una subestación de la Policía Nacional Civil, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades en este hecho.

El lago Atitlán es uno de los destinos turísticos más visitados de Guatemala, especialmente por viajeros extranjeros, debido a sus paisajes y comunidades indígenas alrededor del espejo de agua. Sin embargo, el accidente reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en el transporte lacustre y la supervisión de las embarcaciones que prestan servicios turísticos en la región.

