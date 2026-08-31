Udelas gradúa a 153 nuevos profesionales en Chichica y El Empalme

Actualmente, la Universidad desarrolla 12 programas académicos en el país y, desde 2005, mantiene el Programa de Becas Indígenas, que cubre el 100 % de los estudios superiores de estudiantes provenientes de comunidades originarias.

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) entregó sus títulos a 151 nuevos profesionales de la promoción 2025-2026: 82 en Chichica, comarca Ngäbe-Buglé, y 71 en El Empalme, provincia de Bocas del Toro.

Los graduados culminaron programas técnicos y licenciaturas vinculados con la educación especial y pedagogía, la educación intercultural bilingüe y el profesorado en segunda enseñanza, áreas fundamentales para el desarrollo educativo y social de sus comunidades.

Durante ambas ceremonias, la rectora de Udelas, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó el poder transformador de la educación superior y el compromiso institucional de ampliar las oportunidades de formación en regiones donde las distancias y las condiciones socioeconómicas pueden limitar el acceso a una carrera universitaria.

“Estas graduaciones representan la materialización de los sueños y aspiraciones de los nuevos profesionales, y demuestran que no existen barreras cuando hay voluntad de brindar oportunidades”, manifestó la rectora. Asimismo, instó a los graduados a valorar y promover desde las aulas las lenguas, la identidad y las tradiciones ancestrales.

El Programa Académico de El Empalme cuenta con más de 15 años formando estudiantes de Bocas del Toro y de la región comarcal Ño Kribo. En Chichica, Udelas proyecta contar próximamente con una sede propia para fortalecer su presencia institucional y ampliar las oportunidades educativas.

Actualmente, la Universidad desarrolla 12 programas académicos en el país y, desde 2005, mantiene el Programa de Becas Indígenas, que cubre el 100 % de los estudios superiores de estudiantes provenientes de comunidades originarias.

Con estas graduaciones, Udelas reafirma su compromiso con una educación superior inclusiva, intercultural y de excelencia, que transforma vidas y contribuye al desarrollo de las comunidades y del país.