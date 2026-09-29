Udelas reúne a estudiantes, docentes y especialistas en dos congresos académicos sobre salud, ciencia e innovación

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) culminó dos importantes encuentros académicos que reunieron a estudiantes, docentes, investigadores y especialistas nacionales e internacionales, como parte de su agenda de formación, actualización e intercambio de conocimientos en distintas áreas profesionales.

La Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas cerró su II Congreso de Ciencias Médicas, con la participación de 546 estudiantes y 33 docentes, además de la realización de 22 talleres prácticos, mesas redondas y decenas de ponencias. El encuentro también contó con la participación de estudiantes y docentes de las extensiones de Azuero, Colón, Chiriquí y Veraguas, fortaleciendo el intercambio entre las diferentes sedes de la universidad.

La decana de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, Graciela Ambulo, resaltó que el impacto de un congreso debe reflejarse en los aprendizajes y experiencias que los participantes incorporan a su formación profesional.

Por otra parte, la Facultad de Biociencias y Salud Pública concluyó el I Congreso Internacional de Biociencias, Salud Pública e Innovación Tecnológica 2026, desarrollado bajo el lema “Conectando ciencia, tecnología y salud al servicio de la sociedad”. El evento abordó los desafíos de la salud pública y los avances científicos y tecnológicos.

La jornada de cierre de este congreso incluyó ponencias sobre innovación en cultivos y sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, a cargo de representantes del Idiap y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario; el contenido de sodio, sal y grasas trans en alimentos empacados en Panamá y su relación con las políticas públicas; y una presentación sobre cienciometría e inteligencia científica para fortalecer las biociencias y la innovación, a cargo del director del Centro de Biotecnología, Energías Verdes y Cambio Climático de Udelas, Dr. Jay Molino.

Para la rectora de la Udelas, la Dra. Nicolasa Terreros Barrios, “estos espacios académicos permiten que tanto estudiantes, docentes e investigadores compartan conocimientos, actualicen sus competencias y analicen los desafíos que enfrenta la sociedad”.