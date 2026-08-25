Unachi: Antai notifica destitución a 12 funcionarios, entre ellos una vicerrectora

Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Belkys Quiróz, quien fue designada como vicerrectora administrativa por el rector electo Absel Navarro.

Una diligencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) realizada ayer en Chiriquí dejó notificación de destitución a 12 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). De acuerdo con la información compartida, los sancionados serían vicerrectores académicos, decanos, personal administrativo y docentes.

Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Belkys Quiróz, quien fue designada como vicerrectora administrativa por el rector electo Absel Navarro.

En tanto, el rector electo de la Unachi, Absel Navarro, presentó este martes al equipo de trabajo que lo acompañará durante su gestión y se refirió a la situación de los funcionarios administrativos y docentes cuya destitución ha sido recomendada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

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Navarro aseguró que su administración respetará y acatará las decisiones que adopten las autoridades competentes una vez concluyan los procesos correspondientes.

Explicó que varios de los funcionarios incluidos en las recomendaciones de Antai tienen derecho a presentar recursos de reconsideración frente a las medidas solicitadas, por lo que será necesario esperar a que culminen todas las etapas del proceso.

“Las medidas que se soliciten, una vez finalicen y se decida que deben ser destituidos o sancionados, nosotros vamos a acatar esta determinación”, afirmó Navarro.

El equipo de autoridades que acompañará a Navarro estará integrado por: