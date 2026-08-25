Caso Shenira Latorraca: Antai desmiente a presidenta del TAC y abre investigación por contratación de su hija

Durante su intervención, la presidenta del TAC aseguró que no existe conflicto de intereses y afirmó que, antes de que Sherina Latorraca aceptara el cargo, se realizaron consultas tanto a la Procuraduría de la Administración como a la Antai, con el objetivo de verificar que no existiera ninguna incompatibilidad legal.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) confirmó el inicio de una investigación de oficio contra la directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Sherina Latorraca, luego de que su madre, la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TAC), Zaira Santamaría de Latorraca, defendiera este lunes su contratación ante la Comisión de Presupuesto.

De acuerdo con la Antai, este martes Latorraca fue formalmente notificada sobre el inicio de la investigación, con el fin de garantizar el debido proceso y el ejercicio de su derecho a presentar las consideraciones y los elementos que estime pertinentes.

La investigación surge ante la posible existencia de un conflicto de intereses, luego de que Santamaría de Latorraca respondiera a los cuestionamientos del diputado Jhonathan Vega sobre la contratación de su hija.

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Durante su intervención, la presidenta del TAC aseguró que no existe conflicto de intereses y afirmó que, antes de que Sherina Latorraca aceptara el cargo, se realizaron consultas tanto a la Procuraduría de la Administración como a la Antai, con el objetivo de verificar que no existiera ninguna incompatibilidad legal.

Sin embargo, esta última afirmación fue desmentida por la Antai, que señaló que no ha recibido ninguna consulta, documentación ni comunicación por parte de la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas relacionada con este caso.

"Esta Autoridad no ha recibido consulta, documentación ni comunicación alguna por parte de la Magistrada Presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas relacionada con este asunto", indicó la entidad.

Ante esta situación, la Antai decidió iniciar de oficio una investigación contra la directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas, para determinar si existe un posible conflicto de intereses.