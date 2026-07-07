Vecinos alertan por vertedero ilegal que amenaza al Río Abajo y afecta a adultos mayores

Los residentes advirtieron que la quema de estos materiales no solo deteriora el ambiente, sino que también ha afectado la vegetación del lugar, donde incluso algunos árboles presentan señales de haber sido alcanzados por el fuego.

Residentes denunciaron la existencia de un basurero clandestino en un terreno de aproximadamente mil metros cuadrados, donde se acumulan desechos, electrodomésticos en desuso y restos de materiales que, además de generar contaminación, son quemados con frecuencia, afectando la salud de quienes viven en el área.

Según los moradores, la situación se ha agravado en los últimos meses debido a que personas llegan al lugar para arrojar basura y prenderle fuego, provocando densas columnas de humo que afectan principalmente a adultos mayores que residen en la comunidad.

Denuncian quema de basura y daños al ambiente

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias se observaron neveras, escombros, caliche y otros desechos dispersos en el terreno.

Los residentes advirtieron que la quema de estos materiales no solo deteriora el ambiente, sino que también ha afectado la vegetación del lugar, donde incluso algunos árboles presentan señales de haber sido alcanzados por el fuego.

Además, expresaron su preocupación porque algunos electrodomésticos abandonados ya se encuentran cerca de un río, lo que podría generar una mayor contaminación del afluente.

Temen proliferación de mosquitos

Los moradores también alertaron sobre la posible formación de criaderos de mosquitos entre los desechos acumulados, lo que incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

"Lo sucio que está esto es un peligro para toda la comunidad", manifestó uno de los residentes.

Otro vecino pidió que las autoridades identifiquen al propietario del terreno y adopten medidas para evitar que continúe siendo utilizado como un vertedero ilegal.

"Deben buscar al dueño del terreno para que ponga orden en esto", reclamó.

Piden intervención de las autoridades

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que inspeccionen el sitio, sancionen a quienes arrojan desechos de forma ilegal y obliguen al propietario del terreno a mantener el área limpia.

Advirtieron que, de no tomarse medidas, la contaminación y los riesgos para la salud de la comunidad continuarán aumentando.