Casi 30,000 vehículos se han desplazado hacia el interior en el inicio del Carnaval 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad durante los cuatro a cinco días de fiesta del Carnaval 2026, especialmente en la zona de la Cinta Costera y en rutas hacia el interior del país.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, informó que más de 18.700 agentes están desplegadas a nivel nacional, incluyendo a la promoción 102 recién graduada, quienes se suman por primera vez al servicio en la calle. “Acabamos de supervisar el tránsito hacia Penonomé, donde ya han pasado más de 30,000 vehículos. Desde Santa María hacia el interior, más de 15,000 vehículos han iniciado su viaje, lo que refleja una afluencia importante”, señaló Fernández.

El operativo incluye inversión de carriles y un dispositivo especial de tránsito coordinado con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, con el objetivo de mantener el flujo vehicular y minimizar congestionamientos, especialmente en áreas críticas como Loma Campana, donde se forman embudos naturales. “La tercera vía permanecerá abierta hasta aproximadamente las 18:30–19:00 horas, facilitando el desalojo del tráfico y dando prioridad al éxodo hacia el interior”, agregó el director.

En el aforo compartido a las 6:00 p.m. del viernes se estableció una cantidad de 29,944 vehículos.

Las infracciones (378) se desglosan a continuación:

77 – Exceso de velocidad

– Exceso de velocidad 108 – Desatender señales

– Desatender señales 12 – Desacato

– Desacato 2 – Embriaguez comprobada

– Embriaguez comprobada 0 – Luces no adecuadas

En la Cinta Costera, alrededor de mil agentes custodiarán la periferia y trabajarán en conjunto con la seguridad municipal para garantizar la sana convivencia y la protección de los asistentes. Además, se implementará un sistema de verificación ciudadana actualizado, con control estricto sobre vehículos sospechosos y cumplimiento de obligaciones legales como pensiones.

Fernández enfatizó la importancia del control de alcohol en carretera, señalando que se aplicará cero tolerancia en alcosensores y control de velocidad para que los ciudadanos puedan viajar y regresar con tranquilidad durante las festividades.

El director concluyó recordando que, además del Carnaval, la Policía Nacional continuará asegurando los barrios y comunidades a nivel nacional, manteniendo un servicio constante de casi 24 horas al día durante el período de festividades.

