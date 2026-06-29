Venezuela: Chiriquí cierra temporalmente centro de acopio al concluir primera etapa de recolección de donaciones

El cierre del centro de acopio ocurre mientras Panamá continúa impulsando acciones de ayuda humanitaria para asistir a Venezuela, país que enfrenta las consecuencias de los fuertes terremotos registrados la semana pasada.

El centro de acopio habilitado en la Gobernación de Chiriquí para recibir donaciones destinadas a los afectados por los recientes sismos en Venezuela cerró temporalmente, luego de completar la recolección de los insumos prioritarios de esta primera etapa de ayuda humanitaria.

A través de un comunicado, la Gobernación de Chiriquí informó que la respuesta solidaria de la población superó las expectativas, permitiendo reunir los artículos solicitados para apoyar a las familias venezolanas afectadas por la emergencia.

"La solidaridad y el gran corazón de los chiricanos han superado todas nuestras expectativas. Gracias a ustedes, ya hemos recolectado los insumos prioritarios solicitados en esta primera etapa para nuestros hermanos venezolanos", señala el mensaje.

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Las autoridades explicaron que, a partir de ahora, el equipo técnico se concentrará en organizar, empacar y coordinar el traslado de las donaciones, por lo que el centro de acopio permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Asimismo, indicaron que si en una etapa posterior se requieren nuevos insumos, la información será comunicada de manera oficial a través de los canales institucionales.

El cierre del centro de acopio ocurre mientras Panamá continúa impulsando acciones de ayuda humanitaria para asistir a Venezuela, país que enfrenta las consecuencias de los fuertes terremotos registrados la semana pasada.