Venezuela: Panamá y Paraguay impulsan diálogo entre mandatarios de la región

Ciudad de Panamá, Panamá/Las cancillerías de Panamá y Paraguay iniciaron la coordinación de una conversación virtual entre presidentes de la región que estén dispuestos a participar en un diálogo de alto nivel sobre una transición democrática en Venezuela.

La iniciativa surge tras una conversación telefónica sostenida este lunes 5 de enero entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de convocar, a corto plazo, este intercambio entre líderes regionales.

Durante el diálogo, Mulino y Peña destacaron la importancia de que cualquier proceso de ordenamiento democrático reconozca la voluntad electoral del pueblo venezolano, reflejada, según señalaron, en las actas de los resultados de los comicios de 2024 que reposan en Panamá.

Asimismo, ambos presidentes coincidieron en que deben ser los propios venezolanos quienes decidan el futuro de su país, en un proceso que, señalan, debe comenzar con el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos.

En la conversación, Mulino destacó el impacto directo de la crisis venezolana en Panamá, al recordar que el país ha sido afectado por la migración irregular, sobre todo por sus fronteras, donde más del 90 % de las personas registradas en ese flujo eran de nacionalidad venezolana. Añadió que una situación similar se registra actualmente con el flujo migratorio inverso, tras el cierre de las rutas hacia Norteamérica.

Por último, se informó que para el martes 6 de enero la embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado, presentará una ponencia en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, en Washington, donde se analizarán los acontecimientos más recientes registrados en Venezuela y las posibles vías de acción regional.