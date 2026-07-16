Virgen del Carmen: cientos de fieles participan en la fiesta patronal y cumplen promesas

Las actividades religiosas continuarán durante la jornada con eucaristías y actos litúrgicos, en una celebración que cada año reúne a miles de fieles en honor a la patrona.

Puerto Caimito, La Chorrera/Con el rezo del Santo Rosario a las 6:00 de la mañana en la capilla Nuestra Señora del Carmen, iniciaron las actividades religiosas por la fiesta patronal de la Virgen del Carmen.

Desde tempranas horas comenzaron a llegar los devotos, muchos de ellos procedentes de La Chorrera, quienes recorrieron a pie el trayecto hasta el templo como muestra de fe y agradecimiento.

Tras el rosario, se celebró la primera eucaristía, marcando el inicio de una jornada que reunió a cientos de peregrinos.

Promesas cumplidas con fe

Entre los asistentes estuvo Diosmar Tejada, un pescador que proviene de Veravruz, quien relató que desde hace 11 años realiza esta caminata para agradecer a la Virgen del Carmen por la salud y bienestar de su familia.

"Lo hago por la salud, el bienestar y la prosperidad de toda mi familia y también por compañeros de trabajo que están atravesando problemas de salud. Todo aquel que tiene fe en la Virgen del Carmen y cree en ella, sale adelante", expresó.

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El peregrino explicó que realizó el recorrido acompañado por dos personas y que el trayecto, desde La Chorrera, tomó aproximadamente una hora y 20 minutos.

Sin embargo, comentó que este año observó menos caminantes durante el recorrido, ya que muchos optaron por salir durante la noche o la madrugada.

Diez años caminando descalza

Otra devota contó que, a pesar de enfrentar problemas de salud, mantiene viva una promesa que cumple desde hace una década.

"Toda la noche estuve con asma, pero igual vine caminando y descalza. Ya tengo diez años haciéndolo. Antes salía desde El Rey y caminaba hasta aquí. Es una manda que tengo que pagar", manifestó.

La mujer aseguró que atribuye a la Virgen del Carmen la ayuda recibida en momentos difíciles y afirmó que continuará participando cada año en esta muestra de devoción.

Las actividades religiosas continuarán durante la jornada con eucaristías y actos litúrgicos, en una celebración que cada año reúne a miles de fieles en honor a la patrona.

Información de Yiniva Caballero