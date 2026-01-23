Voluntarios preparan miles de comidas para el Encuentro Nacional de Jóvenes en Chitré

El Encuentro Nacional de Jóvenes reúne cada año a miles de participantes y requiere un amplio despliegue logístico, en el que la alimentación se convierte en uno de los principales desafíos organizativos.

Más de 4.000 jóvenes son alimentados diariamente durante el Encuentro Nacional de Jóvenes que se realiza cada año en la ciudad de Chitré, gracias al trabajo de decenas de voluntarios que desde la madrugada preparan los alimentos para los participantes.

En las cocinas instaladas para el evento, se preparan desayunos, almuerzos y cenas en grandes cantidades, en una labor que los organizadores describen como un servicio de fe y compromiso comunitario.

“Estamos haciendo entre 2.400 y 2.500 libras de pollo, además de más de 10 quintales de arroz por día, para alimentar a más de 4.000 jóvenes”, explicó uno de los voluntarios encargados de la cocina.

Para la cena, el equipo también prepara cantidades similares de carne de res y cerdo, manteniendo el abastecimiento para todos los asistentes durante la jornada.

Uno de los colaboradores señaló que ha participado en la cocina durante 17 años consecutivos, destacando que el trabajo representa una bendición y una forma de servicio durante el encuentro.

La logística alimentaria no se limita a los días del evento, ya que la preparación comienza más de un mes antes, con voluntarios que se trasladan hasta el área de Monagrillo para coordinar la compra, almacenamiento y elaboración de los alimentos.

Información de Eduardo Javier Vega