WISS Latam 2026: Panamá se prepara para recibir a más de 1,200 líderes en innovación y negocios

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara del Pacífico anuncia oficialmente su edición 2026 del Women Innovation & Sustainability Summit – WISS Latam Panamá, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de agosto de 2026 en el Hotel Sheraton Grand Panamá, consolidándose como uno de los encuentros empresariales más relevantes de América Latina en materia de innovación, tecnología, sostenibilidad y negocios.

El lanzamiento oficial del evento se realizó el pasado 16 de junio de 2026 en la residencia de S.E. Bouchra Boudchiche, embajadora del Reino de Marruecos en la República de Panamá, en un encuentro que reunió a representantes del sector empresarial, diplomático e institucional, marcando el inicio de una edición que proyecta a Panamá como punto de convergencia para el diálogo internacional, la innovación y la generación de oportunidades de negocio.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de S.E. Bouchra Boudchiche, Embajadora del Reino de Marruecos en la República de Panamá, seguida por la intervención de Diana María Olaya, Presidenta de WISS Latam 2026 y Directora Regional de Relaciones Internacionales de la Cámara del Pacífico. Posteriormente, participó Ilya Espino de Marotta, administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, cuyo reciente nombramiento como la primera mujer en asumir la administración de una de las instituciones más emblemáticas y estratégicas del país representa un acontecimiento histórico y un referente de liderazgo para las nuevas generaciones.

Asimismo, compartieron sus reflexiones Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá y miembro de la Junta Directiva de WISS Latam Panamá, y Larú Linares, gerente de Emprendimiento Femenino y Social de Fundación Ciudad del Saber y miembro de la Junta Directiva del Summit. El acto culminó con la presentación oficial del WISS Latam Panamá 2026 a cargo de Carlos E. Olaya, Director Ejecutivo de la Cámara del Pacífico y miembro de la Junta Directiva de WISS Latam Panamá, quien presentó la visión, alcance e impacto esperado de esta nueva edición para Panamá y la región.

Bajo el lema "Tendencias globales, tecnología y negocios", WISS Latam 2026 reunirá a más de 12 países participantes, más de 30 speakers nacionales e internacionales, así como a líderes empresariales, representantes gubernamentales, organismos multilaterales, gremios, organizaciones e instituciones de gran relevancia en los mercados nacional e internacional.

Para su edición 2026, WISS Latam espera reunir a más de 1,250 asistentes, más de 40 panelistas nacionales e internacionales, 120 invitados internacionales. El Summit contará además con destacadas delegaciones empresariales, institucionales y gubernamentales de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, España y otros mercados estratégicos, junto con más de 40 aliados y partners, consolidando a Panamá como un punto de encuentro para la generación de alianzas, inversión y cooperación internacional.

WISS Latam 2026 cuenta con el respaldo de una Junta Directiva integrada por reconocidos líderes empresariales, institucionales y sociales, entre ellos Diana Olaya, presidenta de WISS Latam; Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá; Yill Otero, de la oficina PROPANAMA; Ana Irene Delgado, representante permanente ante la OEA; Larú Linares, de Fundación Ciudad del Saber; Sara Omi, líder indígena y empresarial; Lourdes Pérez, mentora de servicios empresariales; y Carmen G. Vergara, miembro de la Junta Directiva de WISS Latam Panamá, y Carlos E. Olaya, director ejecutivo de la Cámara del Pacífico.

La edición 2026 promoverá el uso de la tecnología como una herramienta fundamental para la equidad de género, la competitividad y el crecimiento sostenible. A través de conferencias magistrales, paneles de discusión de alto nivel, talleres y espacios de networking estratégico, el Summit fomentará la adopción de la Inteligencia Artificial, la transformación digital y la innovación como pilares para afrontar los desafíos de la Industria 4.0.

La agenda académica se desarrollará alrededor de cuatro ejes estratégicos: Innovación, sostenibilidad y sustentabilidad; integración regional y alianzas para el futuro; equidad e inclusión en la transformación empresarial; e inteligencia artificial y tecnología. Estos temas serán abordados por expertos nacionales e internacionales que compartirán experiencias, tendencias y herramientas para fortalecer la competitividad empresarial en la región.

Más que un foro de discusión, WISS Latam es una plataforma de conexión estratégica. Las actividades iniciarán el miércoles 26 de agosto con un exclusivo cóctel de networking para CEOs, directivos y líderes empresariales, seguido de la ceremonia de los WISS Latam Awards, reconocimiento que destaca trayectorias empresariales, iniciativas innovadoras y liderazgos que generan impacto positivo en América Latina y la región.

La edición 2026 contará además con la participación de destacadas compañías, entidades públicas, organizaciones internacionales, gremios empresariales e instituciones representativas de diversos sectores económicos, fortaleciendo la generación de alianzas estratégicas y oportunidades de inversión entre América Latina, Europa, África y otras regiones del mundo.

La organización invita a empresarios, ejecutivos, instituciones y agentes de cambio a formar parte de esta experiencia internacional y sumarse a una agenda que promueve la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades, impulsando la innovación y la sostenibilidad como pilares para el desarrollo de la región.

Conozca más sobre WISS Latam 2026 y reserve su participación en: www.wisslatam.org