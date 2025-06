¡Confesión dolida, pero poderosa! La historia real detrás de 'Tarde lo conocí', el himno del amor imposible

Inspirada en un amor no correspondido del compositor Omar Geles y llevada al éxito por la inolvidable Patricia Teherán, “ Tarde lo conocí” no solo se convirtió en un himno del vallenato femenino, sino también en el eje central de una historia de vida marcada por el talento, la lucha y la tragedia. Este 9 de junio, TVN estrena la telenovela homónima que revive la trayectoria de la icónica cantante cartagenera.

Ciudad de Panamá/El vallenato, género tradicionalmente dominado por voces masculinas, encontró en la década de los 90' una figura femenina poderosa que cambió el rumbo de su historia: ella fue Patricia Teherán. Con una voz fuerte, un carácter decidido y una presencia escénica inolvidable, Patricia logró ganarse un lugar entre los grandes del género. Su interpretación más emblemática, “Tarde lo conocí”, no solo la catapultó a la fama, sino que también inmortalizó un episodio íntimo del compositor Omar Geles.

La canción, que hoy da título a la telenovela que estrenará TVN el próximo 9 de junio, nació de un sentimiento de amor imposible. Omar Geles, reconocido acordeonero y compositor, contó en varias entrevistas que la inspiración llegó de una mujer mayor y casada, gerente de un banco, de quien se enamoró perdidamente en su juventud. Él confesó en diversas entrevistas que se ilusionó.

Originalmente escrita desde la perspectiva de un hombre que lamenta no haber conocido antes a la mujer que lo enamora, Geles compuso “Tarde lo conocí” sin imaginar el impacto que tendría. “Yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar, el tipo de mujer que quería yo”, dice la letra cargada de melancolía. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue inmediato. Geles la ofreció inicialmente a Beto Zabaleta, quien desestimó el tema y no lo incluyó en su álbum. Posteriormente, la canción fue grabada por Los Muchachos del Vallenato en voz de Osnaider Brito en 1994, pero sin mayor repercusión.

Un destino famoso, fabuloso...

El destino de “Tarde lo conocí” cambió cuando Omar Geles se cruzó con Patricia Teherán en los estudios Codiscos en Medellín. Ella grababa su primer álbum con el grupo femenino Las Diosas del Vallenato, “Con aroma de mujer”, y, persistente, le pidió una canción al reconocido compositor.

Fue entonces cuando Geles recordó aquella composición olvidada y se la mostró. La letra fue adaptada para que Patricia, en vez de cantar desde el punto de vista masculino, lo hiciera como una mujer enamorada de un hombre prohibido. Le hizo todos los arreglos para que pudiera interpretarla, y lo hizo con una emoción que lo dejó sin palabras.

Confesión dolida, pero poderosa

La versión de Patricia Teherán transformó la canción. En su voz, “Tarde lo conocí” se volvió un grito de amor imposible, una confesión dolida pero poderosa, que conectó de inmediato con el público. La canción fue un éxito rotundo y se consolidó como uno de los himnos del vallenato femenino, un género que hasta entonces no contaba con muchas representantes mujeres.

El impacto del tema fue tal, que incluso hoy, tres décadas después, sigue siendo parte fundamental de la cultura musical colombiana. Más allá del éxito comercial, “Tarde lo conocí” es un testimonio del talento de Patricia y de la sensibilidad de Geles como compositor.

Una vida marcada por la tragedia

Pero la historia de Patricia Teherán no fue solo de gloria. Su vida estuvo marcada por la lucha contra los prejuicios, la maternidad soltera y un final trágico. El 19 de enero de 1995, con apenas 25 años, la cantante falleció en un accidente automovilístico cuando regresaba de una gira. Su muerte conmocionó al país y selló su leyenda. A pesar de su corta carrera, su legado perdura y sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas.

Es esta historia, con todos sus matices de amor, música, lucha y pérdida, la que da vida a la nueva telenovela “Tarde lo conocí”, que estrena este 9 de junio por las pantallas de TVN. La serie, producida originalmente por Caracol, narra la vida de la cantante cartagenera desde sus inicios hasta su prematuro final, retratando también la creación de este emblemático tema que marcó su carrera. No te la puedes perder.