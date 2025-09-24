Claudia Vidal: la heroína que lucha por una gestión menstrual digna y los derechos de las mujeres en Panamá

Uno de los grandes aportes de Claudia y Palabras Poderosas ha sido colocar la gestión menstrual digna en el debate nacional. Un tema que durante años fue tabú ahora es defendido como un derecho humano esencial .

Ciudad de Panamá, Panamá/En cada edición de Héroes por Panamá, conocemos historias que nos recuerdan que el heroísmo no siempre se mide en grandes gestos, sino en la constancia de quienes deciden cambiar realidades con compromiso y esperanza.

Este 2025, el nombre de Claudia Vidal resuena con fuerza como representante de Palabras Poderosas, una colectiva feminista que ha encontrado en la educación, el activismo y la incidencia política las herramientas para impulsar cambios trascendentales en la sociedad panameña.

Una misión con enfoque integral

Desde su fundación en 2020, Palabras Poderosas ha trabajado por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en Panamá, siempre bajo un enfoque interseccional, científico y de derechos humanos. Claudia Vidal ha sido pieza clave en este proceso, liderando proyectos que buscan visibilizar problemáticas históricamente silenciadas y promover soluciones concretas.

Con el respaldo de un equipo comprometido, Claudia ha impulsado procesos de formación comunitaria, campañas de activismo digital y estrategias de incidencia política, convencida de que la transformación social se logra combinando la información, la organización y la acción.

Luchando por una gestión menstrual digna

Uno de los ejes centrales de su labor es la gestión menstrual digna, un tema que durante años ha sido invisibilizado en las políticas públicas. Desde Palabras Poderosas, Claudia y su equipo han trabajado para que niñas y adolescentes en Panamá puedan menstruar con dignidad, sin enfrentar barreras económicas, sociales o culturales que limiten su desarrollo.

Actualmente, la colectiva promueve una ley integral de gestión menstrual, una iniciativa que busca garantizar acceso a productos, educación y condiciones adecuadas para que la menstruación deje de ser un obstáculo y se convierta en un proceso natural acompañado de respeto y derechos.

Educación para prevenir violencias

La labor de Claudia no se detiene en el tema menstrual. Conscientes de que la prevención es clave para una sociedad más justa, Palabras Poderosas también capacita liderazgos comunitarios y facilita talleres sobre prevención de violencias y construcción de relaciones sanas.

Estos espacios han permitido que jóvenes, mujeres y comunidades enteras adquieran herramientas para identificar situaciones de riesgo, fortalecer la autoestima y crear entornos donde el respeto y la igualdad sean la norma, no la excepción.

Una heroína que inspira

En el marco de Héroes por Panamá 2025, la historia de Claudia Vidal resuena como un llamado a mirar la realidad desde la empatía y la acción. Su labor demuestra que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos no es solo una causa feminista, sino una responsabilidad social que busca garantizar oportunidades y dignidad para todos.

Cada taller, cada campaña digital y cada paso hacia la aprobación de una ley integral son reflejo de un trabajo que trasciende lo individual para convertirse en un movimiento colectivo. Claudia nos recuerda que el heroísmo también se escribe desde el activismo, la educación y la defensa de los derechos humanos.

En Héroes por Panamá 2025, Claudia Vidal representa no solo a Palabras Poderosas, sino a miles de niñas, adolescentes y mujeres que merecen un futuro donde la equidad, la salud y la dignidad menstrual sean una realidad. Su historia es un espejo de cómo una causa justa, liderada con convicción, puede convertirse en el motor de transformación para todo un país.