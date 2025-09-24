Carlos Rodríguez y FUNDECAVI: La fundación que utiliza el deporte para el impacto social y la educación en Panamá

Carlos Rodríguez es la prueba viviente de que el deporte, cuando se utiliza con empatía y corazón, tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras, construyendo un futuro donde cada niño, sin importar sus circunstancias, tenga la oportunidad de ser un campeón, dentro y fuera de la cancha.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un país donde el fútbol no es solo un deporte, sino una pasión que mueve masas, Carlos Rodríguez ha encontrado la herramienta perfecta para generar un cambio profundo y duradero.

A sus 35 años, este líder visionario es el director general de la Fundación Deporte Cambia Vidas, conocida como FUNDECAVI, y ha sido reconocido como finalista en la edición de Héroes por Panamá 2025, un testimonio de su incansable labor. Su historia es un poderoso ejemplo de cómo el deporte, en las manos correctas, puede ser mucho más que un juego; puede ser un camino hacia un futuro mejor.

FUNDECAVI es una organización que utiliza el deporte como una poderosa herramienta para transformar vidas, ofreciendo oportunidades a jóvenes que sueñan con cumplir sus metas.

Carlos, se define a sí mismo como una persona empática, solidaria y comprometida, cualidades que resuenan en cada uno de los programas de la fundación. Su motivación, según cuenta, proviene de su propia experiencia de vida. "El deporte ha sido una herramienta muy poderosa que me ha ayudado a transformar todo lo que hoy soy", explica.

Gracias a él, ha podido estudiar, formar una familia y convertirse en un modelo a seguir. Esta profunda conexión personal con el poder del deporte es el motor que lo impulsa a ayudar a los niños, jóvenes y atletas de alto rendimiento de su país.

Los cuatro pilares de FUNDECAVI

La fundación opera bajo cuatro pilares estratégicos: impacto ambiental, impacto social, educación y deporte. Además, para el año 2025, FUNDECAVI ha agregado una iniciativa muy especial a su plan de acción: un programa de inclusión.

Este nuevo proyecto busca dar la bienvenida a todos los jóvenes con alguna discapacidad que deseen participar en el deporte, garantizando que el acceso a sus beneficios sea universal.

El impacto de FUNDECAVI no se mide en victorias en la cancha, sino en las vidas que han transformado. Carlos recuerda una de las situaciones más impactantes que ha vivido, un caso que encapsula la esencia de su misión.

"Principalmente que un chico estaba… eh, dentro de su casa, hubo unos sucesos muy difíciles dentro de la casa y pudo ver un acto muy, muy fuerte", relata Carlos con la voz entrecortada. El joven había perdido a familiares cercanos de manera trágica y, sumido en el dolor, "quería tomar malas decisiones".

Al enterarse de la situación, Carlos y su equipo no dudaron en actuar. Le brindaron apoyo psicológico y, en un acto de extrema solidaridad, Carlos lo acogió en su propia casa para garantizar su seguridad y bienestar.

La intervención de FUNDECAVI llegó en el momento justo, salvándolo de un destino incierto. Hoy, ese mismo joven es un talentoso futbolista que juega en la selección sub-15 y tiene la posibilidad de irse a jugar a otro país.

“Y pienso que si no lo hubiéramos ayudado en el momento correcto, hoy pudiéramos estar lamentando algo peor”, reflexiona Carlos. Esta historia, más que cualquier estadística, es la prueba de que el deporte cambia vidas y que la dedicación de personas como Carlos puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza.

Compromiso, pasión y talento nacional

El compromiso de Carlos Rodríguez va más allá de su propia fundación. Ha creado un innovador programa llamado Liga 507, un torneo que une a la comunidad del deporte con la causa social.

Esta liga colabora con cinco fundaciones, y cada una de ellas es apadrinada por una categoría del torneo. Lo que hace único a este torneo es su modelo de donación: el equipo campeón de cada categoría destina una parte de su cuota de inscripción a la fundación que representa. De esta manera, las organizaciones pueden utilizar esos fondos para seguir impactando positivamente a jóvenes dentro de sus propios programas.

Este esquema colaborativo no solo fortalece la red de apoyo social en Panamá, sino que también enseña a los jóvenes atletas el valor de la solidaridad y el trabajo en equipo, trascendiendo las fronteras de la competencia.

Carlos Rodríguez, junto a su equipo de cuatro personas, trabaja incansablemente para seguir creciendo y ayudar a muchas más personas. Su visión es clara: “buscamos que ellos puedan tener mejores oportunidades y puedan ser buenos ciudadanos para nuestro país”.

Para él, el deporte es una herramienta que no solo forma atletas, sino que también moldea personas responsables y disciplinadas. Su objetivo final es capacitar a jóvenes para que puedan ayudarse a sí mismos y a sus familias, transformando así a la sociedad panameña desde sus cimientos.