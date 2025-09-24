Celeste Serrano: Una madre que convierte el dolor en esperanza, la historia detrás de Corazones de Matías

El deseo y sueño de Celeste va más allá de las recolectas. Aspira a crear un centro de diagnóstico gratuito en Chiriquí para niños de escasos recursos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La vida de Celeste Serrano, una joven de 30 años, cambió para siempre con el nacimiento de su hijo Matías. Lo que podría haber sido un momento de alegría pura se convirtió en un desafío desgarrador: Matías nació con una cardiopatía muy peligrosa.

Este difícil camino, sin embargo, no la llevó a la desesperación, sino a una misión de vida. Inspirada por su propia experiencia y conmovida por el dolor de otras madres, Celeste fundó la organización Corazones de Matías.

Hoy, su labor incansable para salvar las vidas de niños con cardiopatías y falla renal la ha llevado a ser una de las participantes en la edición de Héroes por Panamá 2025, una plataforma que reconoce a los jóvenes que están transformando la nación, en su edición 15 años.

Celeste, sinónimo de esperanza

Esta heroína se define a sí misma con una sola palabra: esperanza, pues, siente que su propósito es devolver ese rayo de luz motivacional a las madres que se enfrentan al dolor de un diagnóstico devastador.

Su trabajo comenzó el día en que su hijo Matías nació y, después de lograr sanar su corazón, la imagen de las madres que conoció en el hospital, y cuyos hijos no lo lograron, se grabó en su mente. Fue este profundo dolor el que la motivó a dedicarse a ayudar a otras mamás.

Con casi cuatro años de existencia, Corazones de Matías ha logrado hazañas impresionantes. En los últimos dos años, han enviado a 19 niños al extranjero para cirugías de corazón, niños que ahora crecen sanos junto a sus familias.

Un esfuerzo en equipo que sana corazones

La labor de la fundación no es un esfuerzo solitario. Celeste lidera un equipo formidable, compuesto por madres, médicos y padres de familia panameños comunes, que se unen en una comunidad muy bonita para hacer la diferencia.

Las cirugías que salvan la vida de estos niños son increíblemente costosas, con precios que oscilan entre $30,000 y $45,000. Sin embargo, la comunidad de Corazones de Matías ha logrado recaudar estos fondos de dólar en dólar, a través de colectas en las calles de Chiriquí y Chitré.

La respuesta de las familias panameñas ha sido abrumadoramente positiva, lo que les da la certeza de que pueden hacer más, y hacerlo más rápido, porque saben que hay muchos niños esperando su oportunidad.

Una de las experiencias más impactantes que ha vivido Celeste fue conocer a un niño de siete años con la misma cardiopatía que tuvo su hijo, Matías. Este niño tenía su corazoncito que le sobresalía del pecho. "Viví ese momento y no sé, no pude evitar ponerme en la piel de esa mamá", cuenta Celeste con emoción.

Pensó en los años de espera y en el miedo que esa madre debía sentir, una situación que, según ella, fácilmente pudo haber sido la suya. Con la ayuda de la fundación, ese niño, llamado Joseph, pudo viajar a Barcelona para sanar su corazón.

Hoy, Joseph está bien, creciendo feliz en Bocas del Toro. Esa historia en particular marcó un antes y un después en la forma en que Celeste ve su trabajo, intensificando su compromiso.

Un sueño que mira al futuro

El sueño más grande de Celeste no es solo continuar con las recaudaciones, sino crear un centro de diagnóstico gratuito para niños de escasos recursos en Chiriquí.

La elección de Chiriquí no es aleatoria: el 80% de los niños con cardiopatías en Panamá nacen en esta provincia. Aunque su objetivo inicial es esta región, su visión es que el centro atienda a niños de todo Panamá. Este centro permitiría a las familias obtener un diagnóstico a tiempo, lo que es crucial para saber cuánto tiempo tienen para actuar. Un diagnóstico temprano les permitiría a Celeste y su equipo trabajar "más duro y más rápido" para darles la atención que necesitan.

La participación de Celeste Serrano en Héroes por Panamá 2025 es un merecido reconocimiento a su empatía, perseverancia y liderazgo. Su trabajo es un recordatorio de que, incluso de las experiencias más dolorosas, puede nacer una fuerza inmensa para el bien.

A través de Corazones de Matías, ella no solo está salvando la vida de niños, sino que también está construyendo una red de apoyo, uniendo a la comunidad panameña en torno a una causa vital. La historia de Celeste y de los corazones que ha sanado es una fuente de inspiración y un faro de esperanza para todos. Entonces, su historia resonará en toda la nación, demostrando que con dedicación y amor, es posible sanar incluso los corazones más frágiles.