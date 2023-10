Héroes el Podcast: Walkiria Valdés - Fundación Verde Esperanza

Ciudad de Panamá, Panamá/Ella es una heroína sin capa porque trabaja durísimo, así definió Eddy Vásquez, a Walkiria Valdés, de la Fundación Verde Esperanza y que es una de las nominadas a Héroes por Panamá.

Eddy Vásquez, su padrino, la entrevistó en Héroes el Podcast, que pueden disfrutar por la cuenta de Youtube de TVN Panamá y Spotify.

Walkiria es esposa y madre, educadora y vicepresidenta de la Fundación Verde Esperanza, que empezó en 2006.

Su padre inició todo, cuando entró a la comarca Ngäbe Buglé y vio la necesidad que había en estos sectores del país.

“Era la necesidad de llevar una educación, pero no solamente cualquiera educación, sino que pudiéramos transformar a los niños, en toda la parte integral, no cambiar a la persona en su cultura, porque eso no lo podemos hacer”, indicó.