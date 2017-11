Entérate cuál es el momento ideal para decir "Te Amo"

Cuando tienes una relación de pareja, hay pasos que se van dando poco a poco: al fin te decides a dejar tu cepillo de dientes en su casa, después guardas en su cajón un par de pijamas para cuando te quedes a dormir... Pero cuando se trata de decir esas dos palabras que tanto imponen, la cosa se complica. Decir “te amo” por primera vez puede resultar abrumador.

Si te encuentras en esta situación y estás un poco nerviosa al respecto, ¡no te preocupes! Te damos algunos consejos sobre cómo y cuándo pronunciar un “te amo”, por primera vez.

El momento correcto

Puede que un buen momento para soltar un "te amo" sea cuando lleves saliendo unas semanas con él, según la intensidad de la relación. Así, estarás segura de que esa sensación del principio, cuando te sentías como en una nube de algodón, se ha calmado un poco. Para entonces, probablemente conozcas un poco mejor a tu pareja ya seas capaz de tener claro si van en serio o no. Así que cuando estés segura de qué rumbo va tu relación, ¡díselo!

Asegúrate de que es el indicado

Aunque resulte a veces confuso, tenemos que aprender a distinguir si lo que sentimos por esa persona especial es amor o simplemente se trata de una buena amistad. Si le dices "te amo" a alguien cuando en realidad no lo sientes, podrías confundir a esa persona y llegar a hacerle daño si resulta que él sí está enamorado de ti. ¡Piensa antes de actuar!

Dilo cuando estés sobria

Esto es importante: decirle a alguien “te amo” cuando te has pasado con unas copas de más, nunca es una buena idea. Probablemente tengas ganas de hacerlo, pero piensa que simplemente puede deberse a la euforia del momento. Si te declaras estando ebria, te arriesgas a que no te tomen en serio o bien a destapar tus sentimientos antes de lo que tú querías en realidad.

Hay que ser positivas

Lo que no tiene sentido es decir "te amo" cuando es obvio que él no siente lo mismo, pero hay que ser positivas y pensar que tu pareja también puede sentir lo mismo que tú. Una buena manera de saber si él también está enamorado es fijarse en los pequeños detalles: si pasa mucho tiempo contigo, si te ha presentado a sus amigos, si él ha conocido a los tuyos... Si muestra interés por ti, es la base perfecta para construir una relación.

Si lo sientes, díselo

Confesarle a tu pareja que le amas es algo muy importante. Esas dos pequeñas palabras tienen un significado muy grande, por eso es mejor no pensar en ello si no queremos salir huyendo. Puede ser difícil dar el paso, pero si te sientes bien con él, estás experimentado emociones que te gustan y eres feliz, ¿por qué no decir “te amo”? Cuando lo sientes de verdad, no hay nada que puedas hacer para evitarlo.