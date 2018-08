¡La Bibi no le hace caso a los malos comentarios!

La belleza empieza cuando decides ser tu misma y la que no cambia por nada ni por nadie es "La Bibi" quien responde a todos los que replicaron la foto de su cuenta donde sale rica con un vestido dorado bastante sensual.

"Pa' la porra lo que digan los demás de ti como dice Thalía: Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré", mencionó en una historia y agregó que no le duele ni se pondrá de tu a tú, que no es la venda sino a quién envuelvas.

Y aparte, les surto que volvió a subir la foto con el siguiente mensaje: "Nuevamente subo esta imagen y explico el por qué. Ya no le hago caso a la gente que opina, que no me cae psss, les digo me siento bien con lo que me ponga y por eso ya no le hago caso a lo que opinen de mí. Si me gusta me lo pongo y punto, me da tanta risa al ver frustradas que ni se atreverían a ponerse algo así".

Recuerden que no es la percha como dice la presentadora, lo que importa es quién la lleve puesta y que lo único que importa es que a ella le guste. Eso sí, a pesar de que le mandó cariñitos a sus "haters", amenazó con bloquearlos.