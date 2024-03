¡Ni la determinó! El gesto de la mamá de Miguel Melfi con Nataly Umaña que causó polémica

Colombia/En la última visita de “Congelados”, la nueva actividad de La casa de los famosos Colombia, el turno fue para el panameño Miguel Melfi, el cual recibió la visita de su mamá y no pudo contener las lágrimas al verla, aunque estuviera paralizado y sin poder hablarle.

Esta nueva actividad le brinda la oportunidad a cada famoso de tener contacto con alguna persona cercana del exterior, la cual entra por menos de 5 minutos a la casa, en cuanto suena la señal del Jefe. Sin embargo, cada jugador se queda estático al escuchar la alarma, pues la condición del juego, es que ningún participante puede moverse y deben estar a la espera de una nueva visita totalmente quietos.

Karen Sevillano, Natalia Segura, Omar Murillo, Sebastián Gutiérrez, Alfredo Reyes, Diana Ángel y Nataly Umaña, han sido los otros jugadores que tuvieron la oportunidad de compartir algunos minutos con sus seres queridos, siendo la visita del esposo de Nataly, Alejandro Estrada, de las más polémicas, debido a que el actor ingresó a la casa para entregarle su anillo de matrimonio a la participante y ponerle fin a su matrimonio de 11 años.

Ahora, Anasiris Vásquez tuvo la oportunidad de ingresar a la casa más polémica de la televisión, y, como muchos esperaban, su visita fue un llamado de atención para Melfi, quien ha estado en el ojo del huracán mediático por la “infidelidad” de Nataly Umaña, en la que se ve envuelto el panameño.

“Te quiero y te amo, pero mamá tiene que estar cuando tiene que estar y deberá decir lo que tiene que decir. Hijo, yo sé que el encierro es difícil, pero eso no justifica, no entiendo y no acepto lo que está pasando” dijo la mamá de Miguel en cuanto lo vio.

Pero, antes de que la madre de Miguel lo encontrara en la habitación azul, tuvo que pasar por el lado de Nataly Umaña, a quien ni siquiera miró fijamente. Incluso, en cuanto fue el momento de su entrada, la participante se encontraba a escasos metros de la puerta principal, y con la cabeza mirando hacia abajo.

La Sra. Anasiris entró con paso firme e identificó en un primer momento a Nataly, pero, como si no estuviera, le paso por un lado sin saludarla o al menos voltearla a mirar.

Este gesto causó revuelo en todas las redes sociales, pues muchos aseguran que la suegra madre de Miguel no la quiere debido a que era una mujer casada cuando decidió iniciar una relación con el panameño.

“Se quedó sin el pan y sin el queso”, “Yo tampoco la hubiera saludado”, “Nataly perdió dos suegras en menos de 2 dos meses”, “¿Será que no la quiere?”, fueron algunos comentarios de los televidentes en las redes sociales.

Cabe resaltar que, en una entrevista que brindaron los padres de Melfi al programa colombiano “Buen día, Colombia”, la mamá de miguel aseguró que fue Nataly quien se le acercó en un primer momento a Miguel. “Lo que yo he podido ver, es que fue la señora la que se le insinuó a mi hijo y la que se le metió en su cama”, dijo en la entrevista.