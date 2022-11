Cristiano Ronaldo rompió el silencio, "Hablo cuando yo quiero"

Este lunes en una rueda de prensa que tuvo lugar en el cuartal general de la selección de Portugal durante el Mundial de Qatar, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, brindó una explosiva entrevista en la que habló a los de comunicación sobre diferentes temas del actual estado de su carrera.

El delandero del Manchester Unitd aseguró que no le preocupa cómo sus acciones afectarán al equipo y agregó que se siente muy bien acerca de sus posibilidades de ganar la Copa del Mundo. "El mejor momento para hablar es mi momento". "No tengo que pensar en lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero. Los jugadores me conocen muy bien desde hace muchos años y saben el tipo de persona que soy".

Ronaldo pidió a los medios de comunicación que dejen de preguntar a sus compañeros por él. "Llevo un traje de hierro, a pruebas de balas. No me preocupa lo que piensen los demás y hablo cuando quiero", ha añadido, siempre reivindicativo, el ariete de Portugal, mostrando su intención de pelear por ganar el Mundial, el único gran título que le falta en su palmarés.

El capitán Luso aseguró que no motivo de distracción su concentración con la selección de Portugal y está enfocado en llegar lejos la misma.

Entre risas habló sobre Messi y dijo que le gustaría ser "el que le dé jaque mate" a Leo Messi. "Sería bonito, ya que pasó en el ajedrez, que pase también en el fútbol". Esto después de que después de que saliera a la luz una campaña publicitaria de la marca Louis Vuitton, en la que los dos mejores futbolistas de este siglo están sentados, el uno frente al otro, jugando una partida de ajedrez.

Otro temas tocado en la ruda de prensa fue su relación con sus compañeros a lo que respondió: “Iker tengo una gran relación. Jugamos juntos y ganamos trabajos. Ya sabemos cómo se trabaja en prensa, lo que se dice es muchas veces para tener relevancia. Estoy de acuerdo con él y espero demostrarlo una vez más. Mi motivación es día tras día y salir a la calle y ver la alegría de los niños cuando me ven. Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, pero mi relación con él es excelente. Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto: mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix... Y aprovecho, no le pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal.

Cristiano Ronaldo esta mañana se convirtió en la primera persona en llegar a los 500 millones de seguidores en una red social.