Georgina atacó a Fernando Santos tras dejar a Cristiano como suplente

Georgina Rodríguez volvió a aparecer en redes sociales manifestándose con inconformidad. Luego la derrota de Portugal ante Marruecos, por cuartos de final de Mundial Qatar 2022, la novia de Cristiano Ronaldo mediante un post en redes sociales, criticó nuevamente a Fernando Santos, entrenador de la selección lusa.

No es la primera vez que sucede. De hecho, tras la goleada a Suiza, por octavos de final de la Copa del Mundo, en la que CR7 jugó apenas 20 minutos, usó su cuenta de Instagram para da a conocer su malestar. "Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando (Santos) sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más", dijo la modelo.

En esta ocasión posteo una foto que decía "Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa", empezó escribiendo Georgina en su Instagram, añadiendo de forma más contundente que "tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido".

Pero no solo se manifestó la esposa, la hermana del astro portugués también expresó sus molestias "Mataron a un hombre. Mataron a la selección. ¡MATARON UNA NACIÓN!", escribió la hermana de CR7, que añadió el hashtag #fernandosantosout pidiendo la dimisión del seleccionador dijo Elma Aveiro.