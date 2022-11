Lo que no se vio en el segundo día del Mundial: protestas, pancartas y emoción desde las gradas

Doha, Qatar/Una goleada, una victoria agónica y un penal decisivo en los últimos minutos. Los tres partidos disputados en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2022 entregaron exactamente lo que se espera del Mundial.

En el partido que abrió el Grupo B, Inglaterra goleó por 6 a 2 a Irán, en un encuentro protagonizado por los jóvenes talentos de la selección inglesa.

Jude Bellingham y Bukayo Saka fueron los destacados: juntos, el mediocampista y el delantero sumaron tres goles y tuvieron una actuación de gala ante los iraníes.

Fue una redención para Saka, duramente criticado tras perder un penal en la final de la Eurocopa 2021. En aquella ocasión, el jóven jugador del Arsenal sufrió ataques racistas de los ingleses, así como Marcus Rashford, quien también marcó un gol. Ahora, la actuación de ambos fue ovacionada por su afición.

Completaron el marcador Jack Grealish y Raheem Sterling.

La autoridad ofensiva mostrada por Inglaterra fue tanta que su fanaticada, conocida por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en los estadios, no pareció molestarse con la falta de cerveza. Los cantos llenaron el Estadio Internacional Khalifa de inicio a fin del juego.

Por otro lado, aficionados y futbolistas de Irán elevaron protestas contra el régimen de su país en su estreno en la Copa del Mundo.

Antes del inicio, los jugadores iraníes no cantaron el himno nacional y los fanáticos lo abuchearon. Cartulinas con los dichos “Woman, Life, Freedom” ( Mujer, Vida, Libertad) se veían en medio de la multitud.

Iran fans with a message before their World Cup opener: pic.twitter.com/icJ8E250wN — B/R Football (@brfootball) 21 de noviembre de 2022

Los fans también protagonizaron el segundo partido del día, entre Países Bajos y Senegal.

A pesar de la victoria de los holandeses por 2 a 0, la barra senegalesa nunca dejó de alentar con orgullo a sus jugadores.

Hubo bailarines, pelucas multicolores, tambores y hasta algunos fanáticos pintados con las letras “S-E-N-E-G-A-L” entre los senegaleses. El Estadio Al Thumama presenció una verdadera fiesta, sin importar el resultado.

Países Bajos lidera ahora el Grupo A del Mundial, pero no ganó de forma fácil. El resultado se decidió después de 80 minutos, con goles de Gakpo y Klaassen en dos errores del portero Édouard Mendy.

Hasta ese momento la selección africana había logrado controlar a los rivales, con un excelente partido del central Kalidou Koulibaly.

El último enfrentamiento del Grupo B, entre Estados Unidos y Gales, trajo la emoción de una selección que, después de 64 años, volvió a participar en un Mundial. Con penal convertido por Gareth Bale, los “dragones” empataron 1 a 1 con los norteamericanos.

La exaltación se notó desde las gradas, donde los galeses cantaron a plenos pulmones el himno de su país.

Banderas exaltando a sus jugadores e insultos hacia los rivales también hicieron parte de la celebración de Gales.

Tras la ronda de hoy, el Grupo B termina con Inglaterra en primer lugar, seguida por Estados Unidos y Gales, empatados con un punto cada uno. Cierra la tabla Irán, con 0 puntos.

Mañana estrenan el Grupo C, con Argentina vs Arabia Saudí y Mexico vs Polónia, y el Grupo D, con Dinamarca vs Túnez y Francia vs Australia.