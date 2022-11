Lo que no se vio del tercer día del mundial: un fanático colado y locura en el camerino

Doha, Qatar/El tercer día del Mundial, que tuvo cuatro partidos válidos por los grupos C y D, inició de forma histórica con una victoria inesperada de Arabia Saudí sobre la Argentina de Lionel Messi.

Antes de empezar el juego en el Lusail Stadium, la exaltación de la fanaticada albiceleste era palpable. Hasta los niños qataríes se contagiaron por la presencia del capitán argentino, a quién recibieron con emoción.

Dentro de la cancha, los jugadores comandados por Lionel Scaloni correspondieron al aliento en el primer tiempo del partido. A los 10 minutos, el conjunto argentino sufrió un penal y Messi anotó, abriendo el marcador.

El portero Emiliano “Dibu” Martínez no escondió su emoción con el primer gol de Argentina en el Mundial de Qatar.

Después de eso, la frustración para los sudamericanos solo aumentó. Antes del medio tiempo, 3 goles fueron anulados por offside, uno de Lionel Messi y dos de Lautaro Martínez.

En los últimos 45 minutos, los árabes marcaron 2 veces y remontaron de manera sorprendente.

Luego de eso, las redes explotaron de comentarios entre la rabia y la desilusión. “Devuelvan nuestros goles”, “Ya basta, apagué la televisión” y "La vida apesta” fueron algunas de las frases que circularon con intensidad.

Algunos fans en internet atribuyeron el resultado adverso a la falta de un artículo esencial en la llegada de los jugadores al estadio: el mate, tradicionalmente cargado por el camisa 10 y Rodrigo De Paul.

Por otro lado, los jugadores y fanáticos de Arabia Saudí tuvieron un día de celebración. En el vestuario, el clima era de fiesta y el país decretó feriado nacional por la inesperada victoria por 2 a 1.

En el segundo partido del día, Dinamarca vs. Túnez, no hubo mucho qué celebrar. Ninguno de los equipos pudo marcar un gol, y la Copa del Mundo conoció su primer 0 a 0.

A pesar de tener una mayor posesión de balón (62% contra 38%), la selección danesa fue la que más cerca estuvo de perder el enfrentamiento.

Los europeos vieron a Túnez abrir el marcador en el minuto 22, con Jebali, pero el número 9 estaba en una posición irregular, por lo que el gol fue anulado.

Nada, sin embargo, sacó el foco del conmocionado Christian Eriksen. El mediocampista volvió a disputar un Mundial tras la Eurocopa 2020, cuando su corazón paró en medio de un partido.

Relacionado El danés Eriksen espera poder jugar el Mundial pese a su ataque cardiaco

Otro jugador emocionado con su participación en Qatar fue Alexis Vega. El mexicano, titular en la partida entre México y Polonia, lloró al entrar en campo por su estreno en la competición.

La estrella de ese encuentro, cuyo marcador quedó también en cero para ambos lados, fue Guillermo Ochoa.

Pese a que el equipo latinoamericano dominó casi todo el tiempo a la selección polonesa, Robert Lewandowski sufrió un penal al minuto 55 - pero su remate paró en el portero mexicano.

En internet, estallaron los montajes de Ochoa convertido en una pared.

Relacionado Los memes de la heroica actuación de Memo Ochoa ante Polonia

Sumados, los tres primeros juegos de esta jornada no tuvieron tantos goles como el protagonizado por Francia y Australia. Los franceses lograron remontar sobre los australianos y los golearon por 4 a 1.

Olivier Giroud, criticado en su último Mundial por no haber marcado con la camiseta de la selección, anotó dos veces por “Les Bleus”. Estuvo cerca de un tercer gol con una chilena que dejó asombrado a los jugadores rivales.

La fiesta francesa tras la victoria contundente, completada con goles de Kylian Mbappé y Adrien Rabiot, fue tan contagiosa que hasta un “intruso” peruano se unió a celebrar en las gradas.

Un peruano celebrando junto a la hinchada de Francia el gol de Mbappé ante Australia. #Qatar2022 pic.twitter.com/aLCPH2fiGu — Carlos Antonio (@cale9504) 22 de noviembre de 2022

La jornada de hoy deja a los actuales campeones del mundo en el tope de la tabla de clasificación. Los siguen en el grupo D Túnez, Dinamarca y Australia, en ese orden.

Los dos primeros clasificados enfrentarán en octavos a los mejores del grupo C, liderado hoy por Arabia Saudí. En segundo y tercer lugar están Polonia y México. Argentina cierra la primera ronda en último lugar, arruinando todas las pollas.

Mañana (23) hacen su debut en el Mundial los grupos E y F. Los juegos ocurren a partir de las 5 de la mañana de Panamá y siguen por toda la tarde: Marruecos vs. Croacia, a las 5 a.m.; Alemania vs. Japón, a las 8 a.m.; España vs. Costa Rica, a las 11 a.m; y Bélgica vs. Canadá, a las 2 p.m.