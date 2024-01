Panamá se adentra a unas elecciones cruciales para el futuro del país

Entre promesas políticas, pago de salarios y mártires, Panamá se adentra en un año y unas elecciones que serán cruciales para el futuro del país. Experto analizaron la situación en Radar.

Nito y la Asamblea

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, presentó su último informe a la nación. Hizo la tradicional lista de obras completadas, se escudó de críticas con la pandemia, los huracanes, y los problemas heredados de administraciones anteriores.

Para el analista político Harry Brown, lo que faltó fue dirección, no limitarse a listar proyectos cuál ministro de Obras Públicas, sino además compartir el rumbo previsto para el país. Las protestas a nivel nacional en contra de la minería podrían servir como marco de referencia.

“Lo que sucedió en octubre y noviembre ha logrado articular un cambio que tiene que ver con un marco de protección al ambiente y de sostenibilidad al desarrollo. Y yo creo que no es un marco que le da completamente la vuelta al país, pero sí da la posibilidad de atender de manera sostenible la gran cantidad de demandas que hay en la sociedad panameña”, apuntó Brown.

El 68% de los panameños quieren un cambio en el país. El 88% considera que hay discriminación. Así lo revelan datos recabados por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales dirigido por Brown.

¿Qué tipo de cambio radical quiere la población? ¿Qué partido o candidato lo ofrece? ¿Específicamente de qué discriminación hablamos? ¿Contra la población afro? ¿Contra las mujeres? ¿Contra los extranjeros? ¿Será contra las personas LGBTQ? Brown no especificó, pero las respuestas a esas preguntas definirán las líneas por las que se separa la opinión pública panameña.

En esa línea, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, advirtió el peligro del sectarismo que se forma en la sociedad. Los ciudadanos están escogiendo bandos, y dando su apoyo a quiénes compartan sus principios, ideologías o creencias.

También habló de lo que faltó en el discurso del presidente y de la responsabilidad de la Asamblea Nacional.

“Yo creo que la Asamblea debe poner en el tapete esos temas que el gobierno no quiere ver, pero que debemos entrar a ver. El tema de la energía eléctrica, el tema del costo de la vida, el tema de la inseguridad, la Asamblea debe brindar una solución puntual a estos temas”. Comentó que comienza un período electoral que suele ser poco productivo, con diputados enfocados en buscar su reelección.

Vásquez no está corriendo para volver a ocupar su curul en la Asamblea, y antes de irse habló un poco sobre la relación entre los diputados oficialistas y el poder Ejecutivo.

“Se arreglan con dinero”, expresó Vásquez. “No son aliados de nadie, pero si de alguien pueden ser, son del poder y el dinero”.

Salario Mínimo

Aún no hay consenso sobre el salario mínimo en Panamá. Grupos de trabajadores piden aumentos para ajustarse al costo de la vida y que se corrijan distorsiones en varios puntos que se prestan para injusticias; mientras los empresarios dicen que no hay dinero, y que lo importante es que se mantengan los puestos de trabajo.

“Es un tema que hay que mirar con luces largas, con visión de país”, comentó Juan Antonio Ledezma, presidente de la comisión laboral del Consejo Nacional de la Empresa Privada. “Hemos destacado que lo más importante es conservar los puestos de trabajo, hacer que las empresas sean sostenibles y se mantengan los puestos, y luego podamos procurar nuevos puestos.”

Ledezma advirtió que aumentar los salarios mínimos podría llevar a más informalidad y que presionaría demasiado a las pequeñas empresas.

Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical fue enfático en su contestación.

“Decir que el aumento de salario crea desempleo, o crea informalidad, es un dato meramente especulativo. Los indicadores demuestran exactamente lo contrario. Los 3 premios Nobel de Economía de 2021 tienen un estudio en que señalan que el aumento del salario mínimo no está relacionado ni con el incremento del desempleo ni con el incremento de la informalidad”, respondió Gil.

Recordó que tras los aumentos significativos de 2011 y 2013 se vio un crecimiento mayor en Panamá, contradiciendo el argumento de que el aumento salarial perjudica el crecimiento económico.

“Es lógico, cuándo usted coloca más dinero circulante en el bolsillo de los trabajadores, eso va directamente al consumo”, concluyó.

La visión empresarial es de suma y resta. Cómo se evidenció en la pandemia, muchas empresas cortaron personal y recargaron de trabajo a otros para poder mantenerse. Así es la visión patronal de muchos ante el aumento del salario mínimo. En palabras de Ledezma:

“No puede haber empleo decente si no hay una empresa sostenible. Si la empresa no logra tener los beneficios, las entradas, las ganancias, ¿cómo hago para aumentar? Si me obligan, porque me dictan un decreto, entonces yo lo que tengo que mirar es si yo tengo 4 trabajadores, como hago para trabajar con 2”.

Mártires del 9 de enero

Este año se cumplen 60 años de la gesta heroica del 9 de enero de 1964, cuándo jóvenes panameños lucharon por defender la bandera patria, la soberanía nacional y el ideal que tenía un pueblo llamado Panamá.

“Podemos decir con mucho orgullo que lo logramos. Ahora bien, eso no puede quedarse en el pasado. Lo que aprendimos debemos seguir ejecutando. Porque de otra manera vamos a revivir experiencias dolorosas, como la reciente frente al problema minero,” declaró el profesor, activista y directivo de la Autoridad del Canal de Panamá, Luis Navas Pájaro.

Con la propiedad de quien vivió y fue actor de ese momento histórico, Navas recordó la relación de Panamá con Estados Unidos y las causas tras los enfrentamientos del 9 de enero.

“Se apoderaron del recurso económico vital, nuestra posición geográfica que explotaban mediante Canal y ferrocarril, segregaron una parte vital de nuestro territorio, la llamada Zona del Canal con un gobierno con leyes propias, tribunales, sistema penitenciario... Entonces, eso agredió el amor propio de nosotros los panameños”, comentó.

“Los únicos que valían eran ellos. ¿Quiénes estudiaban allí? ¿Quiénes eran los que estaban allí? Los hijos de los ciudadanos blancos de los Estados Unidos, el famoso Gold Roll que nominalmente había desaparecido. ¿Quiénes estudiaban allí mayoritariamente? Más del 50% hijos de los militares, y los militares se opusieron rotundamente a que la bandera panameña fuerza izada. Por tanto, el enfrentamiento tuvo carácter, no simbólico, sino real. Hubo odio, la agresión fue física y verbal”, sentenció.

En particular, destacó la participación de los institutores Pascual McPherson y Eligio Carranza, a quiénes llamó la chispa detrás de las acciones del 9 de enero. También al militante obrero Andrés Gálvan, colonense herido en los enfrentamientos, y al presidente Roberto Chiari, quien tomó la decisión histórica de romper relaciones con los Estados Unidos.

También recordó a otros actores que no actuaron de forma tan positiva.

“El único partido que no apoyó al presidente Chiari, fue el partido de Arnulfo Arias”, recordó Navas. “Dos comunicados sacaron, el primero señalando al gobierno de Chiari como que era responsable de lo que había sucedido por no haber previsto las medidas para evitar ese enfrentamiento, como si eso se hubiese podido evitar. Y el segundo, al percatarse de la medida infeliz en que habían caído, disponen que están dispuestos a apoyar un proceso de negociación. En razón de ese proceso de negociación en junio de 1967, se nos da a conocer tres proyectos de tratado, si se hubiesen aprobado esos proyectos, todavía estaría Estados Unidos dominando lo que era la Zona del Canal”.

Navas concluye que nos ha faltado como país recordar y honrar la memoria.

“Hemos sido egoístas, hasta desagradecidos. La educación, la conciencia de pertenencia de una sociedad está en mostrar sus figuras cimeras”.

A 60 años de una gesta heroica, a meses de un movimiento nacional de protesta, en camino a una elección crucial. En esta coyuntura se encuentra Panamá.