Radar: Los nuevos límites de la cuenca del Canal, la selección de Panamá y expectativas por reunión con Mercosur

Este domingo en Radar nos acompañó el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quién detalló el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los límites de la Cuenca Hidrográfica y cómo desde hace décadas atrás, cuando los norteamericanos aún eran los administradores se había evaluado la posibilidad de construir un nuevo embalse.

“La razón por la cual la definición de la cuenca hidrográfica en la ley 44 es tan extensa es porque identificaba que el caudal más importante era el río Coclé del Norte, cosa que se había estudiado en los últimos 50 años”, dijo el administrador de la ACP.

Vásquez explicó que esta nueva definición de los límites contempla la inclusión de la cuenca contigua de río Indio, que se ha identificado como la alternativa más rentable y que cuenta con la mayor cantidad de estudios para la construcción de un nuevo reservorio que sirva principalmente para el abastecimiento a la población.

Aseguró que, de lograr lo planteado en la propuesta, el proyecto se llevaría cabo en estricto cumplimiento de las leyes que protegen los derechos humanos y de las familias, de las personas vulnerables y de quienes poseen propiedades en estas áreas. Además, se respetarían las normas de desempeño de referencia internacional para la aplicación de las mejores prácticas durante todo el proceso.

“El canal de Panamá tiene una responsabilidad de hacer desarrollo humano sostenible, en toda esa área más eficiente prevenir daño ambiental, que tratar de reparar el daño ambiental. En todas las áreas nosotros hemos hecho un trabajo, está demostrado que hemos ayudado a las comunidades”, señaló Vásquez.

Con respecto a la duración del proyecto para la construcción de un reservorio multipropósito en Río Indio, Vásquez indicó que todo dependerá del consenso que se logre con las comunidades que se verán afectadas. “La construcción tarda aproximadamente cuatro años de la fecha de inicio dependiendo del régimen hídrico y el tiempo que tome llenar ese reservorio. Antes de eso, está el trabajo con las comunidades para obtener la licencia social que es necesaria para poder acometer el proyecto de ingeniería”.

Por otro lado, el técnico de la selección nacional de fútbol, Thomas Christiansen, habló del buen paso de Panamá en la Copa América y el crecimiento que ha tenido el equipo nacional a partir del cambio generacional y de la definición de un estilo de juego propio.

“Se me contrató para darle un aire fresco al equipo y en eso estamos ahora, tenemos buenos jugadores, en la selección Sub 20 hay mucho talento. Pero cuando yo llegué a Panamá, nuestro primer objetivo no era Qatar, no estaba en mi radar, era ir paso a paso, ir creciendo, implementando esa metodología de juego que teníamos pensado y que estamos llevando a cabo”, compartió.

Respecto a los últimos rumores que han inundado las redes sociales sobre supuestas ofertas que ha recibido para dejar la selección e irse a dirigir a otros países, Christiansen confimó que efectivamente su representante ha recibido alguna llamada de países interesados en sus servicios, sin embargo, dejó claro que su objetivo es clasificar a Panamá al Mundial de 2026 y luego ya se verá.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, quien se refirió al polémico caso de los auxilios económicos, la reunión del presidente Mulino con Mercosur y los ajustes que se esperan desde el Ministerio de Economía y Finanzas para enrumbar la economía del país y sanear las finanzas públicas.

Le corresponde al ministro Chapman la responsabilidad de pagar lo adeudado ver cómo hace arrancar un quinquenio de la manera correcta, hacer milagros y acabe un quinquenio con un superávit que es lo que todos los panameños quisiéramos”, expresó.