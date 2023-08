Radar: crisis en la salud, presupuesto 2024 y elecciones

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se refirió este domingo en Radar a varios frentes de crisis que tiene el sistema de salud. Uno de ellos es el destapado por el asesinato de un prestamista hace pocos días en Herrera, que negociaba con los turnos extras que el sistema público le debe a médicos de esa provincia.

Sucre dijo que ha ordenado una auditoría. “La auditoría tiene que ir desde cómo se originan los turnos, cómo se pagan los turnos, y debe salir a relucir cómo se hacían esas ventas de turno”, dijo.

El ministro también fue abordado por las denuncias de residentes de que no están encontrando cupos y oportunidades de terminar sus estudios en medicina o de ejercer. Sucre reconoció que hay un problema presupuestario que debe ser resuelto con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que además no todos los hospitales pueden ser certificados como hospital docente. “No podemos mandar a hacer una residencia a un hospital que no cumple con las características, los criterios”, insistió.

El dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) Fernando Castañedas advirtió que el sistema de salud atraviesa problemas. “Estamos –dijo- en un periodo de ebullición del sistema. La red sanitaria se encuentra muy abandonada, no hay medicamentos, no hay insumos, hay carencias de todo tipo”.

Por su parte, Alex Ortega, anestesiólogo de la Caja de Seguro Social, aseguró que sus colegas han estado siendo acosados tras la pérdida de fentanilo de la institución, hace algunos meses. “Si fue un hecho intrahospitalario se debió primero llamar al director médico, investígame eso, haz una auditoría y si se encuentra algo llama al Ministerio Público. Pero no, se corrió de una vez al Ministerio Público para implicar esa caja con algo que no tiene que ver”, estableció.

En Radar, el economista Felipe Argote también se refirió al proyecto de presupuesto para el 2024, que creció en cerca de $6 mil millones, el mayor incremento de presupuesto que ha registrado el país. Argote señaló las inconsistencias: “si tienes una expectativa de un crecimiento de 5% -sobre el PIB de Panamá, que es lo que tiene el Banco Mundial o el Fondo Monetario-, ¿Cómo vas a crecer el presupuesto en 18%?”.

En tanto, el analista político Edwin Cabrera cuestionó el papel que están llevando los diputados en la elaboración del presupuesto, y cómo los ciudadanos se preparan para elegir una nueva Asamblea Nacional en mayo próximo. “Veo mucha gente preocupada por si hay alianza o no hay alianza, y escucho a pocas personas hablando de la Asamblea. Si vamos a seguir mandando diputados como los que tenemos ahora ya sabemos cuáles son las consecuencias”, advirtió.