Radar: Estado de emergencia por sequía, servicios y prestaciones de salud y malos manejos del dinero de la descentralización

Ciudad de Panamá, Panamá/La declaración del estado de emergencia por la falta de lluvias, los servicios y prestaciones de salud y los malos manejos de dineros de la descentralización fueron algunos de los temas analizados en el programa Radar de este domingo 4 de junio.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama dijo que: ''El Consejo de Gabinete aprobó unos fondos aproximadamente de 35 millones, asignándonos 10 millones al Ministerio de Desarrollo Agropecuario''.

El gobierno ha dispuesto 10 millones como apoyo extraordinario al agro.

Servicios y prestaciones de salud

Mientras, la directora nacional de servicios y prestaciones en salud, Yelkiys Gill habló sobre lo que sucede con los medicamentos.

''Tú puedes tener al mejor médico del mundo pero si tú no tienes los medicamentos, ¿Qué puede hacer ese médico?'' expresó Emilia Martínez, Presidenta de Anpemufa, organización que vela por la calidad de vida de las personas que padecen Esclerosis Múltiple en todo Panamá.

Descentralización

El abogado Ernesto Cedeño habló sobre los fondos de la descentralización y el mal manejo que se da a este dinero.

Agregó que la Contraloría General de la República debe jugar su papel porque la Constitución Nacional así lo establece.

En este sentido, sostuvo que no hay excusa por el hecho de que hay muchas juntas comunales. "El conductor (contraloría) en algunos puntos no ha estado a la altura de la circunstancia, pero eso no implica que no debe ejercer su papel, porque la Constitución así se lo exige.

Instó a que se maneje el dinero de los fondos del Estado como debe ser.