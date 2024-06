Radar: Las impugnaciones, la reunión de Vamos con Mulino y el cierre de la mina

Ciudad de Panamá/Las impugnaciones en circuitos electorales, la reunión de bancada de diputados electos de la coalición Vamos con el presidente entrante José Raúl Mulino y el cierre de la mina, fueron los temas analizados en el programa Radar del domingo 2 de junio.

Impugnaciones

Una de los recursos de impugnación presentados analizados en Radar fue el que se presentó contra Benicio Robinson en Bocas del Toro.

“Cuándo revisas el informe de gastos de Benicio (Robinson) no declaró los activistas, no declaró concentraciones no declaró las toldas, y toda esa documentación está evidenciada en el expediente”, aseguró el abogado Herbet Young, sobre demanda por tope de gastos en campaña del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Este causal de excederse los topes de campaña como causal de nulidad de elección o proclamación es relativamente nueva; esta causal se incluye en la reforma electoral del 2017. Hubiese sido prudente que la demanda fuese acogida”, expresó el abogado especialista en derecho electoral Javier Ordinola.

Diputados de la bancada de Vamos consideran que está "ola" de impugnaciones los afectan más a ellos.

“Nosotros podemos entender la ola de demandas que hay hoy por hoy contra los candidatos a diputados en todo el país, y qué casualidad que los más afectados somos los de la coalición Vamos la bancada mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional de diputados”, indicó el diputado electo del circuito 8-2 por la coalición Vamos, "Lucho" Duke.

Vamos y Mulino

El diputado electo, Luis "Lucho" Duke, de la coalición Vamos afirmó sobre la reunión con Mulino que: “Nos compartía su visión de él, cómo piensa trabajar en los que vienen los próximos años, también enfatizaba en la parte de manejar de manera responsable las finanzas públicas, y rechazaba rotundamente el tema de la descentralización paralela”.

“Hablaba mucho del tema austeridad y ese tema va de la mano con nuestro compromiso desde el día uno. Sabemos que en la Asamblea Nacional hay que recortar el presupuesto y estamos de acuerdo en eso”, manifestó Yarelis Rodríguez, de la bancada de Vamos, que también estuvo en la reunión.

Sobre la próxima elección de junta directiva de la Asamblea Nacional, la cual debe ser escogida el próximo 1 de julio, ambos diputados electos de Vamos, señalan que la bancada se mantiene en conversaciones.

Cierre de la mina

“Para el cierre de la mina se necesitan unas auditorías, importantes para validar lo que ha sucedido hasta el momento y las fotografías del proyecto en este momento”, indicó el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff.

Rivera Staff señaló que “dentro del plan de cuido y mantenimiento está la gestión de estas 132 mil toneladas de concentrado de cobre, la estimación del costo de ese material almacenado en aquel momento era de 230 millones de dólares, a los precios de hoy en día del cobre ese mismo material podría estar costando cerca de 280 millones de dólares”.

"La empresa ha manifestado que incluso en el caso de que todo el material fuera de ellos y fueran a venderlo, ellos utilizarían ese recurso íntegramente para financiar el costo de mantenimiento del sitio que, en este momento, ronda cerca de 20 millones de dólares al mes”, aseguró el ministro de Comercio.