Radar: El inicio de la política en medio de una inseguridad que quiere gobernar

Ciudad de Panamá, Panamá/Política electoral, lucha por el poder e inseguridad pareciera ser que se rechazan naturalmente como el agua y el aceite, sin embargo, en la práctica no es así. Este domingo 5 de febrero en el programa Radar se analizaron varios temas. ¿Qué dijeron los panelistas y cuáles fueron las conclusiones?

Fue un panel mixto con actores que conocen bien del tema. Por el lado político el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux se refirió a las pugnas internas en su partido, la designación del expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014) como persona corrupta y la posibilidad de una gran alianza de oposición para las elecciones de mayo del 2024.

Sobre la figura del expresidente Martinelli, que el día que llegaron sus hijos deportados desde Estados Unidos, tras haber sido condenados por lavar dinero proveniente de coimas pagadas en Panamá por Odebrecht, recibió la noticia de que el Departamento de Estado lo estaba designando como un individuo corrupto, Rómulo Roux, aseveró que también hay una responsabilidad por parte de la justicia panameña.

“No es un tema de Ricardo Martinelli, sino que también del sistema de justicia del país. Aquí hay un problema serio en el sistema justicia que es clientelista y corrupto. Y para cambiarlo, se requieren cambios constitucionales”, aseveró el excandidato presidencial en las elecciones de mayo del 2019. Torneo electoral en el cual Roux recibió el apoyo de Ricardo Martinelli.

Los tiempos han cambiado y los intereses también. Para esta justa electoral que se avecina, Roux no cuenta con el apoyo de Martinelli y la diputada, Yannibel Ábrego en conjunto con otros diputados del CD se ha dado a la tarea de intentar arrebatarle el partido a Rómulo Roux.

Sobre este tema de lucha interna en el CD, Roux dio las explicaciones técnicas sobre el proceso de elección, pero también manifestó que no solo es un plan desde el partido Realizado Metas (RM), sino que también hay esfuerzos por parte del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Yo no soy el dueño del partido. Yo represento a una corriente del partido que quiere que Cambio Democrático gané las elecciones de 2024 (…) Los que me quieren quitar el partido, lo que quieren para negociar. Aquí no solo hay gente de Martinelli, sino que también hay gente de gobierno que quiere quitarme el partido”, destacó el político panameño.

Sobre las elecciones generales de mayo del 2024 y que actualmente avanza a toda marcha el Plan General de Elecciones (PLAGEL) del Tribunal Electoral, el dirigente de Cambio Democrático dejó claro que se necesita una gran alianza y que su partido con él a la cabeza es quien debe presidirla.

Reconoció conversaciones con el Partido Panameñista, con PAIS, con el Partido Popular y con Alianza. Descartó sentar a hablar con el partido de Ricardo Martinelli, Realizando Metas y con el PRD.

“No he conversado con el PRD y no voy a sentarme con ellos. No hemos hablado con el PRD y con RM. Yo aspiro a que yo como candidato presidencial lidere esa alianza”, afirmó.

La inseguridad en el país

Usualmente se escuchan titulares que usan fenómenos naturales como las olas para explicar lo que está pasando, sin embargo, para el grupo de panelistas integrado por Francisco Troya, exdirector de la Policía Nacional, Gilberto Toro, investigador social y Fernando Murray, sociólogo, el problema va mucho más allá de algo que viene y se va.

Enero del 2023 cerró con 45 homicidios. Una cifra alarmante, donde la gran mayoría de los casos están asociados al crimen organizado.

Para Gilberto Toro, la criminalidad ha evolucionado, pero las estrategias para combatirla se han quedado un poco atrás e insistió que todo se resumen en gran medida por la falta de oportunidades.

“Estamos pasando por un momento donde la falta de oportunidades está ausente. El crimen organizado ha evolucionado a nivel de corporación y lo estamos combatiendo con herramientas del siglo 20”, dijo Toro.

Mientras que Murray habló de una criminalidad que se ha perfeccionado y se requiere de una política criminológica.

“Hay muchas carencias en la sociedad. La gente escoge racionalmente cometer un delito. Esto genera una sociedad donde hay mucha conflictividad (…) La política criminológica no es una varita mágica. Debemos tener varios protagonistas y no debe ser un tema solo de la policía. Debe estar salud a través de salud mental, los municipios”, aseveró el sociológico.

Sobre el planteamiento de Murray, reaccionó el exdirector de la Policía Nacional, Francisco Troya, quien en medio del debate rechazó que se habla de Panamá se parece a México a nivel de criminalidad y enfatizó que hay mucho de orden coyuntural que tiene que ver con el crimen organizado.

“Es una disputa entre los grupos organizados, ya que sus líderes, están detenidos o murieron y esos genera lucha de poder. Los tumbe de droga es una traición que se paga caro”, manifestó el exuniformado que también fue embajador de Panamá en México.

Señaló a la economía como la responsable en gran parte de la lucha contra la delincuencia. “Cualquier política muerta que se diseñe es una letra muerta, porque se necesita de una solución integral. Dependemos de que el sistema económico funcione. Oportunidades laborales que de espacio a una mano de obra joven”, argumentó en medio del profundo debate en el programa Radar de este domingo 5 de febrero.