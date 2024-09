Radar: Las mesas de trabajo para salvar la CSS y los retos del Idaan

Panamá/El anuncio de la instalación de mesas de trabajo para solucionar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) y los retos del nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan), fueron los temas analizados por los panelistas de Radar.

Mesas para salvar la Caja

Sobre la mesa convocada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, añadió que “el sector privado tiene una propuesta. Al final del día, si no arreglamos el Seguro Social, el país quiebra, el Estado no va a poder hacerle frente a la Seguridad Social, no va a tener capacidad financiera”.

Marin Cedeño, del equipo de transición del nuevo director de la CSS, Dino Mon, señaló les tocará hacer una restructuración y ver los estados financieros y que “en la mesa de trabajo se va a definir la mejor propuesta, pero tiene que ser sostenible. No se va a privatizar la CSS”.

“Desde el 2020 hemos trabajado en una propuesta que tiene sustento económico. La base de la propuesta de Conato es el retorno a la solidaridad, la unificación de las dos reservas del sistema de pensiones. Trabajar y gestionarlo de forma eficiente que mejore su rendimiento y rentabilidad y hacer una serie de reformas”, indicó Ana Patiño, asesora económica de Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

Por su parte, Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), explicó han presentado “una propuesta basada en tres pilares para que aquellos que no logran las cuotas necesarias puedan recibir una pensión y jubilación. Un sistema de ahorro individual, un sistema solidario y un tercer pilar que es para incrementar el ahorro con una contraparte del sector empleador”.

“Es fundamental que escuchemos las dos partes, tenemos que escuchar de manera asertiva y encontrar soluciones, quizás no nos vayamos a poner de acuerdo, pero tendremos que hacer un esfuerzo de tratar la mayor cantidad de consensos posibles en el tema de la CSS”, manifestó Eduardo Gil, de Convergencia Sindical.

Retos del Idaan

Rutilio Villarreal, es el director designado del Idaan por el presidente Mulino, quien espera su ratificación en el Pleno de la Asamblea Nacional, en los próximos días.

Villarreal tiene importantes retos que resolver en una vital institución como es el Idaan,

“El Idaan no puede solo, tiene que recaudar sus ingresos a diferencia de otros ministerios que tienen que ejecutar un presupuesto. Si tienes que recaudar, tienes una tarifa baja y el Estado no te ayuda, no puedes con la carga”, expresó Julia Guardia, exdirectora de esta entidad.

“El agua es un derecho humano, pero también es cierto que el Idaan es una empresa de servicio público que tiene que ofrecer un servicio, entonces como tú obligas al Idaan a atender poblaciones que no son sus clientes”, indicó la consultora en temas de agua, Aracelis Arosemena, sobre asentamientos informales y el consumo de agua.